Confusión en redes por los accesos al concierto de Lady Gaga en Barcelona

Lady Gaga ha arrancado su semana en Barcelona. Los días 28, 29 y 31 de octubre el Palau Sant Jordi se entregan a la Mother Monster y su gran espectáculo.

Su primer concierto en España con la gira The Mayhem Ball tour ha sido todo un éxito gracias al show que la artista luce con soltura, pero sí que se han generado ciertas pegas en lo relativo al público.

Hay que recordar los tipos de entrada que existen para ver a Lady Gaga en el Palau Sant Jordi: entrada de pista y grada general tenían que esperar a que entraran en el recinto las entradas Golden Early Entry y Lounge Party.

La hora de aperturas puertas oficial estaba prevista para las 19:00 horas, pues el inicio del concierto era a las 20:45 horas, pero no se respetaron los horarios: si bien Lady Gaga comenzó el show con unos minutos de retraso, los espectadores no tuvieron tanto margen para entrar en el recinto, y no lo hicieron en el orden esperado.

Tal y como han compartido diversos usuarios en redes sociales, hubo un problema con los accesos al recinto para distintos tipos de entrada. Tanto es así que incluso habrían cambiado las posibilidades de los espectadores de colocarse dentro del recinto.

El usuario en X @ItsJotaJota ha generado debate al preguntarle al Palau Sant Jordi una duda: "¿Por qué cuando hemos entrado los primeros de pista general al concierto de Lady Gaga ya había gente dentro?".

Otros asistentes no han tardado de dar la respuesta, y en compartir también situaciones similares. "Han dado la opción a los Early [entry de Pista Golden] de pasarse a la primera fila de general (ya que ellos también han tenido drama y han entrado horas más tarde de lo que deberían al recinto)", ha publicado @GozzMonster.

"Los de First Golden Ticket que son los encargados de la organización del tema VIP nos han dejado pasar (a los Golden VIP) solo a 15 minutos de comenzar el concierto y a 5 de que entrasen los Golden. Han jodido a todos los de pista tanto general como golden sin respetar nada", ha dicho, por su parte, @Javi_zaiD.

Quien escribe este artículo puede confirmar que, efectivamente, a media hora del comienzo del concierto una gran multitud de asistentes esperaban pacientemente en largas filas para poder entrar al recinto, fuera para grada o pista. Muy poca antelación si se tiene en cuenta que se trataba de un concierto con un gran fandom entregado en cuerpo y alma a la artista.

¿Se corregirá este error el 29 y 31 de octubre?