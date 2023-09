Conoce a Marta Nieto: víctima de insultos machistas en los Goya, su relación con Rodrigo Sorogoyen y su hijo

A sus 41 años, Marta Nieto es una de las pocas actrices españolas que ha conseguido estar nominada a los Oscar. Tras esto, se esconde una prolífica carrera artística en cine -El camino de los ingleses o Edén- y televisión -Hermanos y detectives o Cuéntame cómo pasó- que culmina con el estreno de Verano en rojo.

La murciana se une en este film a José Coronado para llevar a la gran pantalla el libro homónimo de Berna González Harbour, basado en la investigación de la desaparición de una joven.

Marta apareció por primera vez en nuestros televisores en 2005 en Hospital Central y esta fue la primera de muchas series en las que la actriz participó como Mesa para cinco (2006), Los hombres de Paco (2009), Mar de plástico (2015) o Vis a vis (2017), entre muchas otras.

Pero ella sabía desde muy joven que quería dedicarse a la interpretación. Durante una entrevista en El Mundo, contó que lo supo cuando se subió a un escenario con 13 años: "Vivía en Murcia y nadie de mi entorno se dedicaba a esto. Fue una epifanía, una revelación radical, sentí como la llamada de Dios que cuentan las monjas".

Incluso fue muy curioso para ella porque se consideraba una niña "súper tímida, tartamuda y muy miedosa". Me apunté a teatro por intuición. El día que me subí a un escenario a representar un texto, oía las trompetas del cielo... Una cosa muy fuerte. Lo recuerdo como una certeza radical: ya está, ya sé lo que quiero".

La película de Marta Nieto con Antonio Banderas

Por su parte, todos los focos del cine la apuntaron tras trabajar con Antonio Banderas en El camino de los ingleses (2006). Ella no fue el único rostro debutante en este film. Otros como Mario Casas, Fran Perea o Raúl Arévalo también aparecieron aquí por primera vez en un largometraje.

Ella está muy orgullosa de que el director la escogiera en el casting y lo calificó como "maravilloso pero también un sustazo" en una charla con AISGE. De todas formas, solo tiene palabras de agradecimiento para él: "Antonio es muy generoso y compartió su experiencia y su forma de entender el arte".

Era consciente de que si el actor le daba la oportunidad, muchas otras ofertas le vendrían detrás: "Si ese referente te la da nada más llegar a Madrid, todos los demás directores de casting querrán verte".

Y tiene razón porque tras esta consiguió decenas de papeles como 8 citas, Litus, Madre o Edén, entre otras.

La nominación a los Oscar de Marta Nieto

La lista de premios y nominaciones de Marta es extensa y refleja el enorme potencial que tiene, especialmente con el corto Madre, dirigido por su entonces pareja Rodrigo Sorogoyen. Entre ellos los Goya, el Festival de Cine Europeo de Sevilla y el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Merece mención especial la nominación a los Oscar 2019. El director se dio cuenta del éxito que tuvo y grabaron un largometraje manteniendo la esencia original y esto permitió que llegará al mismísimo Hollywood, aunque no ganaron.

"Sentí una acogida muy efusiva, calurosa y apasionada. No me lo esperaba para nada. Entendí que aquí hay una pasión real por el cine. Me sentí parte de eso y me hizo sentir muy feliz", dijo ella a los medios.

Marta Nieto y Rodrigo Sorogoyen

Los vergonzosos comentarios machistas durante los Goya 2021

Marta Nieto es una firme defensora de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y el colectivo LGTB y nunca ha tenido problemas en alzar la voz ante las injusticias. Uno de los episodios más desagradables que sufrió se dio durante la gala de los Goya 2021 en el que un micrófono abierto permitió escuchar varios comentarios machistas de algunos cámaras.

"Esta se llama Marta Nieto. Está buena. Te digo una cosa, es la más buena de todas, porque las demás eran todo esqueletillos", dijo uno de los operarios pensando que nadie le oía, cosificando a posterior a otras artistas como Daniela Santiago o Nathy Peluso.

La murciana compartió como respuesta un post en Instagram en el que reivindicó la necesidad del feminismo como forma de acabar con estas actitudes rancias.

"Me gustaría GRITAR DE RABIA. Por este tipo de comentarios el 8M tiene más sentido que nunca. Porque vuestros juicios machista nos cosifican y nos comparan en función de vuestros gustos ridículos debería ser algo que os avergonzase verbalizar. Nuestros cuerpos no son para vosotros. NO SON PARA VUESTRO DELEITE, vuestro juicio o vuestras experiencias. Nuestros cuerpos son PARA NOSOTRAS. CÓMO QUERAMOS VESTIR, CÓMO LOS DISFRUTEMOS, CÓMO LOS LUZCAMOS NO es asunto vuestro, para vuestro placer. Es alucinante el camino que aún nos queda. Qué pena y qué vergüenza".

En la citada entrevista con El Mundo se refirió a este desagradable episodio y reveló que se trató de uno de muchos momentos machistas a los que ha tenido que enfrentarse: "Si yo te cuento todo lo que me pasó aquella semana, o cualquier semana, esa situación machista está lejos de ser algo aislado. Lo que sí fue es la gota que colmó el vaso y me harté".

La relación de Marta Nieto y Rodrigo Sorogoyen

Marta Nieto se convirtió en el centro de todas las miradas cuando anunció su relación con el director Rodrigo Sorogoyen. Se conocieron durante el rodaje de 8 citas (2006), la película dirigida por él. En ese momento solamente tenían un trato profesional, un detalle que cambió en 2019 con Madre.

Fue entonces cuando se supo que esa relación había traspasado la ficción, y Nieto y Sorogoyen mantuvieron una relación sentimental —con muchas idas y vueltas— durante años, de la que nunca hablaron y que tampoco exhibieron públicamente. Fue la actriz la que confirmó la ruptura a Andreu Buenafuente en Late Motiv en febrero de 2021: "Somos amigos en la actualidad. Te estoy dando una primicia".

Marta Nieto y Rodrigo Sorogoyen

Durante sus años de relación, varias fuentes cercanas a ellos apuntaban que no tenían una relación abierta, pero tampoco podía considerarse cerrada.

Leo, el hijo de Marta Nieto

Antes de su romance con Rodrigo, la murciana tuvo un hijo llamado Leo que actualmente tiene 11 años. El pequeño presume del trabajo de su madre e incluso ha aparecido en algunos de sus films como Madre o El Reino. Los dos disfrutan mucho de su tiempo juntos y su hobby favorito es pasarse el día viendo series en casa.

Ella misma ha hablado enLa Vanguardia del pequeño, reconociendo que le ha cambiado mucho la vida: "Mi madurez artística ha tenido que ver con la personal. La experiencia como madre funcionó en mi caso como un dispositivo que me abrió a cuestionamientos y preguntas".

"Se lo digo mucho a mi hijo. Encuentra algo que te guste. El colegio está para aprender muchas cosas y encontrar algo que te guste", decía en otra entrevista sobre si le gustaría que Leo se dedicara a lo mismo que ella.

Marta Nieto sabe que es una de las actrices más comentadas del momento por su increíble trayectoria.