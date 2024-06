Conoce a Noah y Nala, los nietos de Lolita e hijos de Elena Furiase

La familia siempre ha sido un pilar fundamental en el clan Flores.

Lolita, una de sus integrantes más veteranas, ha contado en innumerables entrevistas que para ella son las personas más importantes de su vida, aquellas que siempre estarán ahí para apoyarla incondicionalmente.

La cantante tiene dos hijos -Elena y Guillermo- fruto de su matrimonio con Guillermo Furiase y la mayor de ellos ya se ha convertido en madre, dándole a la intérprete de Sarandonga dos preciosos nietos. En sus redes sociales, Lolita presume bastante de ellos.

Elena Furiase y su marido, Gonzalo Sierra, tuvieron a su primer hijo Noah en 2018 y cuatro años más tarde, llegó al mundo Nala, la pequeñita de la familia. Para proteger su identidad, Elena no quiere que se vea el rostro de ellos en redes y siempre opta por pixelarlos.

La integrante del jurado de Tu cara me suena siempre les dedica palabras bonitas, como lo que afirmó en una entrevista con Toñi Moreno: "Le pido a Dios que me dé salud para poderlos ver con veinte años. Cuando vas cumpliendo años, te vas dando cuenta de que la vida se va y quiero que, el día que yo falte, Noah y Nala sepan que los adoro".

Incluso en un post de Instagram, Lolita reconoció que "había cometido errores" con ellos: "Mi nieto se hace mayor 5 años que deprisa pasa el tiempo. Siento una enorme alegría y al mismo tiempo siento que me pierdo cosas de ellos, como me las he perdido de mis hijos, por mi trabajo, pero gracias a él he podido darles una educación, he cometido muchos errores. Pero no habré sido tan mala cuando el universo me ha regalado esas manos la de ella Nala y las de mi nieto Noah".

"Creo que soy he sido y seré una buena madre y abuela , mi profesión a veces me aleja de los que quiero, pero mi corazón está con vosotros", zanjó la cantante.