Las costumbres más raras de los artistas en Navidad: de Miley Cyrus a los Jonas Brothers
Hay costumbres excéntricas, también en Navidad. y de ellas han hablado los artistas, por lo que recopilamos esas tradiciones más raras que se siguen estas fiestas.
Lola Índigo en la Alhambra y Cardi B con 'El burrito sabanero': Así pasan la Navidad los artistas
La tradición está muy bien en Navidad, pero hay quienes apuestan por ese toque distinto que se repite año tras año, solo o en familia, en estas fiestas tan especiales.
Desde cambiar la comida tradicional por otra o rituales de lo más inesperados. Todo es posible en Navidad, como canta David Bisbal, por lo que recopilamos algunos hábitos raros de algunos artistas:
La atípica cena de los Jonas Brothers
En su caso, los Jonas Brothers buscan la diferencia con la comida: en lugar de cenar el tradicional pavo de las fiestas en Estados Unidos, la familia de los músicos apuesta por los tamales, una costumbre heredada de su madre.
John Legend y comida rápida en Navidad
En el caso de John Legend, el artista deja a un lado la comida casera para pedir a domicilio junto a su familia comida rápida como cena navideña, hamburguesas, patatas fritas...
Peleas a tortas con Miley Cyrus
Para costumbre particular la de la familia de Miley Cyrus, que tal y como ha contado ella en las reuniones navideñas en familia es habitual que se termine en peleas cómicas a tortas entre los miembros.
Alice Cooper y su serpiente
para tradiciones raras la del rockero Alice Cooper, que en varias ocasiones ha contado que le gustaba pasear por la calle en Navidad a su serpiente como mascota.
Liam Gallagher, sentado y...
Siguiendo con su alma de rockero, en alguna ocasión uno de los hermanos de Oasis ha dejado claro que pasa la Navidad "sentado" y masturbándose... Además de "comiendo un montón de comida y todo. Igual que siempre".