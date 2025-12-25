Las costumbres más raras de los artistas en Navidad: de Miley Cyrus a los Jonas Brothers

La tradición está muy bien en Navidad, pero hay quienes apuestan por ese toque distinto que se repite año tras año, solo o en familia, en estas fiestas tan especiales.

Desde cambiar la comida tradicional por otra o rituales de lo más inesperados. Todo es posible en Navidad, como canta David Bisbal, por lo que recopilamos algunos hábitos raros de algunos artistas:

La atípica cena de los Jonas Brothers

En su caso, los Jonas Brothers buscan la diferencia con la comida: en lugar de cenar el tradicional pavo de las fiestas en Estados Unidos, la familia de los músicos apuesta por los tamales, una costumbre heredada de su madre.

John Legend y comida rápida en Navidad

En el caso de John Legend, el artista deja a un lado la comida casera para pedir a domicilio junto a su familia comida rápida como cena navideña, hamburguesas, patatas fritas...

Peleas a tortas con Miley Cyrus

Para costumbre particular la de la familia de Miley Cyrus, que tal y como ha contado ella en las reuniones navideñas en familia es habitual que se termine en peleas cómicas a tortas entre los miembros.

Alice Cooper y su serpiente

para tradiciones raras la del rockero Alice Cooper, que en varias ocasiones ha contado que le gustaba pasear por la calle en Navidad a su serpiente como mascota.

Liam Gallagher, sentado y...

Siguiendo con su alma de rockero, en alguna ocasión uno de los hermanos de Oasis ha dejado claro que pasa la Navidad "sentado" y masturbándose... Además de "comiendo un montón de comida y todo. Igual que siempre".