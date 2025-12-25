De Cristina a Olivia: así pasan la Navidad los concursantes de 'Operación Triunfo 2025'

Te interesa De Estopa y Edurne a los Jonas Brothers: los artistas que celebran la Navidad con nueva música

Operación Triunfo 2025 llegó a su fin alzando a Cristina como la ganadora, y la resaca emocional la están viviendo tanto los fans como los concursantes en Navidad.

A diferencia de otras ediciones, en la última del talent musical los participantes no han pasado las fiestas en la Academia más famosa de la televisión, pero sí adaptándose a su nueva realidad.

Y los fans de los otitos están siguiendo de cerca lo que hacen los cantantes estas fechas navideñas, tanto con su familia como con amigos.

Después de varias entrevistas y de convertirse en portada de la revista Cosmopolitan, Cristina pasa la Navidad en familia. Así lo comparte su hermana, que deja ver cómo ambas llevan los adornos típicos de la fiesta en plena cena de Nochebuena.

Sin despegarse de la música y disfrutando de aquello que no tuvo dentro de la Academia, Olivia felicita la Navidad con el trend de The Fate of Ophelia de Taylor Swiften Tiktok, también en familia. Nos presenta así también a su hermano pequeño.

Por su parte, unas fans han compartido fotografías disfrutando junto a Téyou de la 'tardebuena', esa salida antes de Nochebuena cada vez más popular. También celebrando las fiestas horas antes de la primera cena importante de Navidad ha estado Guille Toledano, que ha compartido fotografías con su grupo de amigos.

Lucía Casani ha pasado la Nochebuena con su pareja, felicitando la Navidad a todos sus seguidores de manera romántica. demás, Tinho disfruta de su A Coruña también con su novia y con sus amigos, que no dudan en presumir del finalista pasando tiempo de calidad con ellos.

Por otro lado, tan solo horas antes de Nochebuena, Judit ha cantado en el Palau de la Música Catalana en Barcelona, mostrando su talento también en Navidad.

También con música, pero de manera más privada, Salma de Diego pasa estos días festivos ensayando con amigos.