Cristina Pedroche, de cerca: su edad, cuánto mide, sus parejas y su opinión sobre ser madre

Cristina Pedroche lleva más de 10 años en la televisión. En este tiempo le ha dado tiempo a participar en multitud de formatos. Zapeando, El Hormiguero, Otra Movida... El humor es lo suyo, pero también lo es el deporte, la comida y el yoga, tres de sus grandes pasiones.

Todo esto sin olvidar a su marido, el cocinero Dabiz Muñoz, ni su momento más importante del año: las Campanadas de Antena 3. Desde que en 2016 se estrenó con las de laSexta, la presentadora ha sido la maestra de ceremonias encargada de dar paso al Año Nuevo. Sus looks nunca defraudan: desde vestidos semitransparentes imposibles hasta una armadura dorada. La expectación por "el vestido de la Pedroche" está por las nubes desde cada uno de diciembre.

Todos los vestidos de Cristina Pedroche en las Campanadas // Antena 3 | Instagram/@cristipedroche

Cuánto mide y cuánto pesa Cristina Pedroche

Con Cristina Pedroche no hay secretos. No esconde cuánto mide y cuánto pesa, ni oculta las fluctuaciones de su báscula.

Así, en mayo de 2020, tras terminar el confinamiento, Cristina Pedroche publicó este dato a través de Instagram Stories confesando que había engordado por el encierro. Pesaba 60 kilos con 600 gramos. “¿Puede ser que los gramos que hayas perdido con tu práctica de yoga los hayas recuperado a kilos con la práctica de hacer tartas de queso? Que os habéis puesto finos tu marido y tú”, le preguntó Dani Mateo al volver a Zapeando. “Ese ha sido el problema. Si solo me hubiera quedado con la parte del deporte, pues estaría superbien, que ojo, estoy superbien pero solo he cogido 2 kilos gracias al deporte. Porque si fuera solo por lo que he comido, cojo 6 o 7. Pero no pasa nada”, le contestó.

Tres meses después, en septiembre, volvió a compartir el dato y reveló en Stories que había adelgazo. Ya pesaba 57,8 kilos y su Índice de Masa Corporal (IMC) era 20. Teniendo en cuenta la fórmula para calcular IMC ( el peso en kilógramos dividido por el cuadrado de la altura en metros), su estatura es 1,70.

El último dato lo compartió en abril de 2021 cuando publicó un vídeo subiéndose de nuevo a la báscula. "Tantos aviones, tanto comer fuera de casa, seguro que un poquito se nota", dijo la presentadora, que en ese momento pesaba 58,4 kilos.

Por qué a Cristina Pedroche no le gusta pesarse

Lo curioso es que a Cristina Pedroche no le gusta pesarse. Para ella, lo importante no son los kilos. “La cifra del peso no significa nada si no tienes otros parámetros”, escribió en junio de 2020 en Instagram. “Hace años cuando no hacia tanto deporte ni pesas estaba entre 55-56 kg y ahora peso 3 kilos más pero tengo un índice de grasa mucho menor y de músculo mayor”, decía en su aplaudida reflexión.

Los inicios de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz y su boda

La sinceridad de Cristina Pedroche llega a su relación con Dabiz Muñoz, de la que hablaba recientemente en El Hormiguero al confesar a Pablo Motos cómo fueron sus inicios. Según contó, tenía tan claro que quería estar con Dabiz, que incluso antes de darse el primer beso ya le había comprado un cepillo de dientes para colocarlo al lado del suyo.

Tras su primera noche juntos, Dabiz le preguntó si tenía cafetera y ella le dijo que no porque no había probado nunca el café. Ese mismo día, fue a comprar una para que no tuviese excusa para dejarla y que se quedase más días.

Eso fue a finales de 2014. Cristina Pedroche supo nada más verlo que se iba a casar "con ese señor" y lo hizo justo un año después. La boda se celebró el 24 de octubre de 2015 en su casa. “Lo único especial que llevaba puesto era un collar de mi abuela. Siempre la echo de menos, pero esa mañana quizá, un poco más", contó la presentadora que ese día lució vaqueros.

Si se casaron tras menos de un año juntos fue por una cuestión numérica. "Yo lo hice a los 26 y forcé la máquina para que así ocurriera porque es una cifra que va conmigo, es mi número preferido desde siempre y quería casarme con esa edad", contó la presentadora, que el día 30 de ese mes iba a cumplir 27 años."No hacía falta que fuera deprisa y corriendo y en vaqueros, pero la verdad que muy bien".

De su boda salió uno de los platos estrellas de Diverxo: las croquetas de Pedroche, unas croquetas Niguiri de kimchi, atún rojo y salsa cantonesa con las que Dabiz Muñoz le pidió matrimonio.

La vida sexual de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz

En su visita a La Resistencia, en junio de 2020, dio a conocer sus números actuales. "Pues lo que dicen las parejas casadas, cada vez menos. Tres o cuatro veces por semana", le dijo a David Broncano sobre su vida de casada.

Una media de 12/16 meses al mes sirvió a Lorena Castell, su compañera en Zapeando y la presentadora de yu Music, para hacer una afirmación tajante: Cristina Pedroche es la que más sexo tiene del programa. Se basa en lo que han hablado.

Cristina Pedroche y la maternidad

En estos seis años casados, los seguidores de Cristina Pedroche no han parado de preguntarse y preguntarle cuándo será madre. Ella es clara con su respuesta.

"No me planteo a día de hoy ser madre, a lo mejor no me lo planteo nunca y no pasa nada, es una opción más y voy a seguir siendo igual de buena mujer, sentirme realizada y ser feliz y ya está", volvió a recordar el pasado mayo, para luego afirmar que su finalidad en la vida no es ser madre. "La finalidad de la vida tiene que ser feliz y eso es lo máximo que nos ha tenido que enseñar la pandemia y parece que ya se nos está olvidando. Lo importante son las personas, entonces yo quiero ser feliz, hacer feliz a los míos y ya está".

Los exnovios de Cristina Pedroche

Hablando de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, resulta inevitable preguntarse qué otros chicos ocuparon antes el corazón de la presentadora.

Dani Martínez es sin duda su ex más conocido. Eran compañeros en el programa Otra Movida y estuvieron juntos casi dos años, desde 2011. Al parecer rompieron por ciertas tensiones laborales.

Antes había sido pillada con el entonces jugador del Rayo Vallecano Manucho y después, dicen, su corazón lo ocupó Miguel Torres, aunque por lo visto no duró mucho ya que éste en seguida empezó a ser visto con otras.

Ella también se vio después con otros como Adrián Lastra o Juanra Bonet pero ninguno de estos romances llegó a confirmarse. Después llegó Dabiz Muñoz y todo cambió.