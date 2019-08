El alegato feminista de Cristina Pedroche para desmentir que está embarazada

Tras confirmar que volverá a dar las campanadas en Antena 3, Cristina Pedroche ha zanjado los rumores de embarazo.

Durante el programa Zapeando, se han comentado unas imágenes de Georgina Rodríguez en las que se dice que podría estar embarazada porque tiene barriga. La situación ha hecho explotar a la colaboradora, que no ha aguantado más y ha defendido a las mujeres, ya que siempre se tienen que enfrentar a este tipo de rumores cuando se les marca un poco de tripa.

"Sois muy pesados, ahora hablo por mí, no estoy embarazada, como y no me apetece meter tripa todo el rato, dejadme vivir", ha expresado Cristina Pedroche, que ha recibido el apoyo de Anna Simon. La catalana ha bromeado diciendo que "Una come en un buffet y ya dicen que está embarazada de cuatrillizos, qué pereza".