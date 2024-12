Cristina Pedroche embarazada, de nuevo, a las puertas de dar las Campanadas de 2024-2025

Parece que el 2025 se presenta como uno de los años más emocionantes para Cristina Pedroche. A las puertas de cerrar el año, llegó el gran anuncio: la presentadora y su pareja serán padres por segunda vez. Todo ello viene a raíz de una publicación en redes sociales donde se aprecia cómo la pareja leen aprecian un test de embarazo.

"Parece que hay una línea ¿verdad?", cuenta Pedroche intrigada. Dabiz Muñoz se lo confirma: "hay una línea". Es cuando entonces se funden en un abrazo. Y aunque la publicación coincide por su proximidad al Día de los Santos Inocentes, nada más lejos de la realidad. Según ha confirmado Vanitatis, es una realidad que Cristina Pedroche espera a su segundo hijo.

"No podemos confirmar nada", cuenta el medio citado en conversaciones con su representante.

Un anuncio que contrasta con el embarazado de su primera hija Laia, cuando Lecturas se adelantó al anuncio de la pareja en 2022, cuando a pocos días de las Campanadas para recibir el 2023, se supo que la presentadora y el chef iban a ser padres por primera vez. Una noticia, con la que la pareja se mostró feliz a la par que tajante con un escrito en redes. "No hemos podido elegir ni cuando ni como dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes", firmó la pareja en Instagram.

"No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso", expresaron.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: de su historia de amor a su nuevos planes de boda

Una historia de amor que comenzó en diciembre de 2014, cuando ambos se conocieron en un showroom. Todo ello, derivó en un romance que les haría pasar por el altar el 24 de octubre de 2015. Todo ello, después de que el chef se separa de su anterior pareja la cocinera Ángela Montero.

Eso sí, ambos dieron el sí, quiero en una boda de lo más discreta. "Se filtró que me iba a casar, entonces, me casé en mi casa, en vaqueros y con notario y firmamos", contó Pedroche en Poco se habla.

En esta misma entrevista dijo que ahora le queda "casarse por la Iglesia". "Ahora me quiero casar por la Iglesia, aunque no quiero que sea una cosa muy grande", señala.