La criticada petición de Shakira al Gobierno: “Si está permitido salir a pasear perros o a adultos a comprar…”

Shakira ha hecho una petición al Gobierno a través de sus redes sociales con la que se ha llevado más críticas que aplausos . La cantante colombiana empatiza con todos aquellos padres que no tienen una terraza o un espacio exterior para que sus hijos puedan estar al aire libre, y pide que se pueda pasear con los niños igual qu e "se puede pasear al perro o ir a comprar".

Shakira se encuentra confinada en su casa de Esplugues junto a Gerard Piqué y sus dos hijos, Milan y Sasha. La cantante ha hecho varias publicaciones en redes sociales desde que se decretó el estado de alarma, entre las que pedía que la gente se quedara en sus casas para frenar la curva o compartía que la empresa Puig, con la que comercializa su pefume, había cedido sus instalaciones para fabricar gel desinfectante y donarlo al Gobierno.

Además, Shakira estaba aprovechando estos días en casa para estudiar filosofía, tal como pudimos ver en un vídeo publicado por Gerard Piqué.

Pero ahora la colombiana ha hecho una petición al Gobierno que no ha gustado a todo el mundo. A pesar de que ella vive en una casa con una gran extensión de terreno, se solidariza y empatiza con todos aquellos padres que viven con sus hijos en pisos que no tienen jardín, terraza o espacio exterior donde los pequeños puedan estar al aire libre.

"Conociendo la situación de padres con niños pequeños en este difícil periodo de cuarentena, empatizo con aquellos que no cuentan con un espacio exterior o un balcón para que sus niños respiren aire puro", empieza el texto que ha compartido en redes sociales.

"Si está permitido salir a pasear perros o a adultos a comprar, habría que pensar en una situación que otorgue este mismo derecho a los niños quienes necesitan del sol y el aire para su salud física y mental", prosigue haciendo una petición directa al Gobierno: "Urgiría al Gobierno a que considere una política que permita a un adulto encargado a sacar a un niño a pasear, aunque sea sujeto a las restricciones que los expertos consideren y respetándose las normas de distanciamiento y sanidad".

"Los niños están siendo verdaderos campeones en este drama social y debemos pensar en su bienestar", concluye.

Aunque la publicación alcanza los 400.000 'me gusta' en Instagram y algunas caras conocidas como Luis Fonsi o las actrices Manuela González y Luly Bossa aplauden la petición; son muchos los usuarios que alertan a la cantante de que esto no es una buena idea:

"Lo que necesitamos es educar niños responsables, solidarios, que comprendan la difícil situación por la que pasamos todos. Ellos son muy inteligentes. Hay que abrir cortinas, ventanas, contar estrellas, contarles un cuento que los haga soñar, sentarlos en nuestras piernas, hablarles con amor, cocinar con ellos, ver pelis, dejarles su espacio, cuidarlos. Ellos son tan buenos y solidarios que lo van a entender. Enseñarlos a obedecer es súper importante para su futuro", le indica @luciaherazo_

"El perro se saca a hacer sus necesidades fisiológicas y se guarda. No "se pasea". Se saca para efectos de higiene, no se pasea. Los niños no se sacan porque son vectores asintomáticos y porque con la carga viral de España, también podrían morir. Es el mismo argumento del sol y el estrés de un anciano confinado. Nadie puede salir!!!", le dice @yosoytitart.

"Wtf ???? Que clase de locura es esta?? Motiva a mamás a compartir con sus hijos, una ventana es suficiente un rayo del sol, todos tenemos una ventana ! Exponer a los niños a la calle no está bien!!", le reprocha @soymimatips.