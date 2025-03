Cronología del juicio a María León hasta la condena: cuándo y por qué la detuvieron

María León lleva desde 2022 arrastrando una mediática denuncia por agredir a una agente de policía. La actriz, hija de Carmina Barrios y hermana de Paco León, se enfrentaba a una pena de prisión de 21 meses, tal y como pedía la Fiscalía. A continuación, la cronología de lo sucedido desde su detención en octubre de 2022 hasta la condena presentada en marzo de 2025.

La detención - 1 de octubre de 2022

Durante la madrugada del 1 de octubre de 2022, María León fue detenida por agredir, presuntamente, a una agente de policía. Aquella noche, la actriz y unos amigos buscaban un local para tomar algo tras una cena. Entre tanto, la Policía Local de Sevilla dio el alto a un hombre que iba con una bicicleta y una copa de cristal en la mano. Durante su identificación, un grupo de personas —incluida María León— increpó a los agentes mientras la actriz comenzó a grabar lo sucedido.

Debido a los insultos proferidos contra la policía, un agente le pidió la documentación a María León, y esta dijo que no la llevaba encima. Los agentes la introdujeron en un patrullero para ir a una comisaría, pero en ese momento una persona que acompañaba a la actriz abrió la puerta del coche y ella salió del vehículo y agredió a una agente de policía.

Todo esto provocó la detención en ese mismo instante de María León, que pasó la noche custodiada. Al día siguiente, la llevaron a los juzgados de Sevilla para celebrar un juicio rápido del que salió en libertad con cargos tras haberse acogido a su derecho a no declarar.

Fin de la investigación - 20 de junio de 2023

A mediados de junio de 2023, la jueza instructora del caso puso fin a la investigación sobre el altercado al determinar que se abriera un procedimiento abreviado contra María León al "existir motivos suficientes" para poder culparla de los delitos de atentado contra un agente de la autoridad y otro de lesiones.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 18 de Sevilla consideró probado que la actriz y sus amigos rodearon un furgón de control de alcoholemia. El chico de la bicicleta era otro miembro del grupo de María León, quien le dijo a uno de los agentes: "Tonto, ¿tú qué eres?, ¿el sheriff ?". Antes, se había puesto a "grabar o fotografiar con su terminal móvil el interior del furgón policial".

Tras su salida del patrullero, una agente agarró a León, quien "se revolvió dándole un puñetazo con su brazo izquierdo en la mejilla derecha, forcejeando hasta que lanzó [la actriz a la agente] una patada en la pierna izquierda mientras le decía al mismo tiempo: 'Hija de puta, eres una zorra', cayendo la investigada al suelo", según el relato de los hechos.

Se confirma que habrá juicio - 26 de abril de 2024

Casi un año después, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla desestimó el recurso de María León para archivar el caso, asegurando que había "indicios sólidos y racionales" para celebrar un juicio. La abogada de la actriz había presentado un recurso contra la decisión de la Audiencia de junio de 2023, alegando que los policías hicieron "un mal uso de su autoridad" y que mostraron una "actitud chulesca y violenta".

En cambio, el auto de procesamiento determinó lo siguiente: "Basta la existencia de indicios de la posible comisión de la infracción penal para que el proceso deba continuar".

El juicio - 14 de marzo de 2025

Pasado casi otro año, María León defendió su inocencia durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla. "No es la noche de la que más orgullosa me siento de cómo me comporté", dijo. En contra del relato de lo sucedido, la actriz negó haber sido violenta y solo respondió a las preguntas de la defensa. León pidió perdón por decir: "Tonto, ¿tú qué eres?, ¿el sheriff ?". Sobre su supuesta huida del coche policial, dijo: "Me quedé sin aire, me estaba asfixiando". La Fiscalía pedía 21 meses de prisión.

María León, sentada en el interior del Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla durante el juicio del 14 de marzo de 2025 | Leandro Wassaul / Europa Press

La condena - 28 de marzo de 2025

Pasados 14 días del juicio, la titular del Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla condenó a María León a pagar una multa de 5700 euros por ser la autora de un delito de resistencia y otro leve de lesiones, absolviéndola así del delito de desobediencia. La jueza desestimó que la causa de la salida de la actriz el vehículo fuese su claustrofobia, a juzgar por el vídeo grabado por la propia intérprete. "En el minuto 3:01 de la grabación se ve su cara, sonriendo, y no parece alterada, a pesar de que lleva más de medio minuto dentro del vehículo", dice el escrito.

Así, la magistrada consideró probado que María León, "movida por el ánimo de oponerse a la actuación policial y asumiendo causar con ello un menoscabo físico a la agente, forcejeó y lanzó un puñetazo con el brazo izquierdo a la agente en la mejilla derecha, perdió el equilibrio y cayó al suelo, desde donde le lanzó también una patada al tiempo que se dirigía a ella diciéndole: 'Hija de puta, zorra'".

La versión de María León, en 'Lo de Évole' - 30 de marzo de 2025

Lo de Évole emite este domingo 30 de marzo la entrevista de Jordi Évole a María León, realizada antes del juicio. "Yo no voy a ganar, es muy difícil, pero me siento en la obligación de resistir. Yo quiero sentir que, de alguna manera, me he puesto enfrente. No voy a ganar, pero un poquito de resistencia voy a hacer", decía.

Tras conocerse la condena, Jordi Évole escribió en redes sociales: "Afortunadamente, en un Estado de derecho uno no tiene por qué estar de acuerdo con según qué sentencias judiciales. Hoy, ni con la de Dani Alves ni con la de María León". Dos días antes, en Más Vale Tarde, dijo: "Yo le doy veracidad a su versión, estamos ante un abuso policial".