La cruda reflexión de Rozalén sobre los incendios y la actualidad: "Está siendo difícil no ser catastrofista"

Rozalén ha construido su carrera artística bajo una proclama: la humanidad. Así lo demuestran canciones como La puerta violeta o sus numerosas reivindicaciones en redes sociales, como la última que ha compartido en Instagram para hablar de la "violencia" que impera en las noticias.

"Está siendo muy difícil no ser catastrofista…", empieza escribiendo la artista. "¿Cómo podemos descuidar la base de nuestra existencia? ¿Cómo se puede dejar morir a una madre? ¿Cómo perdemos los recuerdos de nuestra Historia?", se pregunta.

"Vivo este verano entre el contraste del oasis de los escenarios, la inmensa alegría y la emoción que nos provocáis y la deshumanización total y lo macabro de la actualidad, las noticias, las redes", añade, haciendo referencia a sus últimos conciertos.

Y sigue: "Arden nuestros montes, los animales, los pueblos, nuestros vecinos… El genocidio que nadie para en Gaza, los periodistas asesinados, la hambruna, los niños. Joder, los niños. La caza del inmigrante, animales muriendo abandonados, corrupción donde se mire. Mentiras. Guerras. Odio. Violencia, violencia, violencia. Es insoportable".

"A veces me siento hasta fatal por tener momentos de felicidad"

El texto, que cuenta con más de 30 mil me gustas en Instagram, continúa con una reflexión general sobre la actualidad: "A veces me sorprendo acostumbrándome a normalizar el horror. Me da pánico. ¿Qué podemos hacer? ¿Esta impotencia ha venido para quedarse? A veces me siento hasta fatal por tener momentos de felicidad".

Y termina: "Me esfuerzo por buscar la luz, por compartirla, porque la vida sigue, porque es la manera de resistir. Pero qué difícil… Qué difícil. Mucha fuerza para quienes estáis viviendo un infierno, sea cual sea. No sé si alivia al menos saber que muchos comprenden tu dolor y te piensan".

En apoyo a las palabras de Rozalén, varias personalidades han dado 'me gusta' a su publicación, tales como Leire Martínez, Ruth Lorenzo, Chambao, María Peláe, Xuso Jones, Zahara o Dulceida.