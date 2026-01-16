¿Cuántos años llevan Nuria Roca y Juan del Val? La entrevista que los unió, su primera cita y el día de su boda

"Este premio es para ti, Nuria. Porque sin ti esto sería imposible, porque sin ti nada tiene sentido. Cada vez que te miro, y llevo casi 30 años mirándote, descubro la suerte te tengo. Eres mi vida. Te quiero".

Son las palabras que pronunció Juan del Val el pasado 15 de octubre cuando se convirtió ganador del Premio Planeta 2025 por Vera, una historia de amor y que dan respuesta a la pregunta que muchos se hacen cada vez que los ven juntos en televisión en el plató de El Hormiguero o La Roca.

Las palabras de Juan del Val a Nuria Roca tras ganar el Premio Planeta 2025: "Sin ti esto sería imposible" | Vídeo: Premio Planeta | EFE

La presentadora de 53 años y el escritor de 55 empezaron su relación cuando eran veinteañeros y, en cierto modo, el programa de televisión Waku Waku fue su Celestina.

Nuria Roca estaba al frente de este formato —que condujo entre 1998 y 2001— cuando Juan del Val la vio por primera vez. Ella tenía 26 años y él, 28. Se quedó prendado.

"Llamé corriendo al director de Man [la revista en la que trabajaba] para decirle que había que entrevistarla", contó Juan del Val, que no tardó en recibir el sí de su jefe. "Al día siguiente me llamó y me dijo que había que entrevistarla y a partir de ahí empezó una persecución para entrevistar a la tal Nuria Roca que nunca me quería dar la entrevista, así que un día me presenté en televisión española para buscarla".

En aquel momento ni a Juan del Val ni a su director se les pasaba por la cabeza que aquella entrevista terminaría en boda, con tres niños (ya adolescentes) y tatuajes de amor incluidos. Juan del Val lleva en el brazo la N de Nuria y Nuria Roca, la J de Juan con las iniciales de sus tres hijos dentro. "Lo diseñé yo y me lo hice cuando supe que no iba a tener más hijos", explicó en 2017 en el programa Dani&Flo con Lara Álvarez.

El especial de Nochevieja y su cita en un coche

De vuelta a 1998 nos encontramos con Juan del Val en un plató de TVE donde se estaba grabando el especial Fin de Año. "Allí la vi por primera vez en el escenario presentando una gala en la Nochevieja junto a Ramón García, Celia Cruz, Norma Duval y Andoni Ferreño. Ella era un ser de luz con un vestido plateado y pensé que era la mujer más guapa que había visto en mi vida", dijo en El Hormiguero.

Ese día Juan del Val se presentó a Nuria Roc, y le propuso hacer la entrevista allí mismo, pero ella lo rechazó. "Tengo que ir a Valencia, me dijo. Está ahí el taxi esperando", contó Del Val a Pablo Motos. "Entonces yo le eché arrojo y le dije que hablase con el taxista para decirle que ya tenía a alguien que la llevase. Fuimos juntos en el coche y perdió dos aviones. Terminó cogiendo el último", añadió sobre cómo se desarrollaron los hechos.

"A partir de ahí empecé a entrevistarla en el aeropuerto y hasta ahora", resumió Juan del Val, que consiguió una segunda cita con la excusa de enseñarle la entrevista. Lo mejor (o peor) es que se la olvidó y no pasó nada.

Dos años más tarde pasaron por el altar en El Puig, en Valencia. Fue el 6 de octubre de 2000 y los recién casados se convirtieron en protagonistas de reportajes de todas las revistas del corazón. 22 años después de su boda, Nuria Roca compartió una imagen de su gran día con sus seguidores con un mensaje para su marido: "…Y te digo una cosa… el día que dejes de mirarme así, me divorcio!".

El vestido de novia, de cuello barco y manga francesa, se vio en las revistas y también en El Hormiguero, donde en una de sus múltiples visitas mostraron las imágenes de la boda.

Nuria Roca y Juan del Val el día de su boda. | Antena 3

Las fotos de Nuria Roca y Juan del Val

Nuria Roca y Juan del Val hablan constantemente el uno y del otro y llevan haciéndolo desde el principio. En 2001, cuando celebraron su primer año de casados, Nuria Roca definió a Juan del Val como su compañero perfecto: "Como pareja nos entendemos de maravilla".

La química la demuestran cada semana en plató de El Hormiguero y La Roca pero donde mejor se ve es en las cuentas de Instagram de ambos, donde constantemente comparten fotos de la relación. Del antes y del ahora.

Tres hijos en común

Sus cuentas de Instagram son una especie de álbum familiar, tanto el uno como el otro acostumbra a publicar fotos de sus hijos. Son padres de dos niños y una niña.

Su primer hijo nació dos años después de darse el sí, quiero. En enero de 2002 Nuria Roca anunció la llegada del primer Del Val Roca. "Estoy embarazada. El bebé nacerá en agosto", dijo ante la llegada de Juan, que el pasado verano cumplió 23 años y que estudia Publicidad y Marketing. "Es un niño buscado. Desde que nos casamos estábamos esperando este momento y ahora ya ha llegado".

Juan es el hermano mayor, Pau es el segundo (19) y Olivia, la pequeña (15). Nacieron en julio de 2002, agosto de 2006 y octubre de 2010 respectivamente.

Olivia también ha sido protagonista de El Hormiguero. En octubre de 2018, con solo ocho años visitó el programa para darle una sorpresa a su madre.

Su primera casa, una habitación de hotel

Nuria Roca y Juan del Val viven ahora en un chalet en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, que conocemos bien gracias a la cuenta de Instagram de la presentadora. No tiene nada que ver con su primera residencia.

Ellos mismos contaron que iniciaron su convivencia en una habitación de hotel de 11 metros cuadrados. Nuria Roca acababa de aterrizar en Madrid procedente de Valencia y Juan del Val salía de casa de sus padres. Fue su casa provisional hasta que encontraron un lugar más amplio en el que vivir.

En una de sus siguientes casas nació una de las amistades más solidas de la pareja. Allí conocieron a La Bien Querida —Ana Fernández-Villaverde—, a la que siguen todavía muy unidos. "Éramos vecinos. Nosotros vivíamos en el cuarto y Anita en el tercero. Teníamos bastante relación, nuestra casa estaba llena de cuadros de Anita... Y de repente, un día, subió y nos dijo que iba a aprender a tocar la guitarra", explicó Juan del Val sobre los inicios de su amistad, que les ha llevado a compartir horas de fiesta y también de comentarios televisivos.

La verdad sobre su relación abierta

Aunque para comentarios, los que provocaron las declaraciones que la pareja hizo en 2017 cuando aseguraron tener una tener una relación abierta.

"No creo que haya nada malo en desear a otras personas. Nos han enseñado que si se quiere a alguien no puede apetecerte estar en la cama con nadie más. Me parece muy bien a quien le suceda pero a mí no me pasa", contó Juan del Val en El Hormiguero ante la presencia de su mujer. "La fidelidad me parece aburrida", añadió.

Nuria Roca no se inmutó y lo único que hizo fue mostrar su total apoyo: "Otra cosa es que yo no conozca los detalles. ¡Eso no!".

Días antes, en una entrevista con Vanitatis, Nuria Roca había insistido en esa misma idea sin dar más detalles. "Si deseo a otro, no tengo que decírselo a mi marido", aseguró Roca, que dijo entonces no ser celosa: "Los celos son un síntoma de inseguridad y si tienes las cosas claras, no tienes por qué tenerlos… Yo no quiero al lado a nadie que no quiera estar conmigo".