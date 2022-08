¿Cuántos tatuajes tiene Beret y qué significan?

Beret es todo un aficionado a la tinta. Él mismo cuenta que le gusta hacerse tatuajes cada poco tiempo y que todos los que lleva dibujados en su cuerpo significan algo, excepto el que decora su mano izquierda —que por cierto, le dolió una jartá—.

Dos de los últimos tatuajes que el cantautor ha incorporado a su 'catálogo' han sido la gran cruz que lleva en el pecho y un peculiar reloj.

Este dibujo cubre su mano derecha y la particularidad de este reloj es que su esfera está llena de interrogantes porque “significa para mí que el tiempo es relativo, la intensidad es lo importante”.

Una balanza y un león

Encima del tatuaje del reloj, luce una llamativa balanza que sostiene un cráneo en uno de los platos y un corazón en el otro. Simboliza el equilibrio entre mente y corazón.

Y sobre este, otro especial dibujo, posiblemente el primero que grabó en la piel: "Me lo hice con 14 años en casa de un chaval que no sabía tatuar. Me lo repasó 17 veces. Bless es una palabra que, obviando que significa bendecir, es por una frase que decíamos nosotros de pequeños que estábamos muy viciados al reggae y cuando teníamos un momento de paz, un momento para recordar, siempre poníamos en los mensajes Bless", cuenta.

Casi rodeando a la palabra Bless tiene pintados unos pájaros, en homenaje a un familiar, y la frase en latín Memento mori, que significa Recuerda la muerte. Y en el interior del brazo, un gran tatuaje de un león como símbolo de la fuerza.

"Vete donde te dé más miedo"

Dice Beret del tatuaje que preside su brazo izquierdo que es el que más le representa. Es una brújula, y en vez de señalar el norte, el sur, el este y el oeste, señala el miedo, el confort, el futuro y el pasado. “Es de una frase que tengo que dice: “Cuando ya no sepas dónde ir, sólo vete donde dé más miedo”. Y por eso el miedo está en el norte en esa brújula.

Una rosa blanca y la cara de un tigre —en la mano— completan los dibujos que luce en ese brazo.

Y sus canciones graban otras pieles

El recorrido por los tatuajes de Beret termina en el cuello, donde tiene tiene un doce en números romanos, la palabra ‘Resiliencia’, invocando así a la capacidad de adaptarse a las situaciones adversas, y detrás de su oreja derecha, un triángulo atravesado por una línea en su vértice. El triángulo representa unión, armonía, equilibrio y divinidad.

Si los tatuajes de Beret tienen múltiples fuentes de inspiración, él puede presumir de ser el creador de frases que algunos de sus seguidores han decidido grabarse la piel. “Quiérete hasta que olvides por qué no lo hacías”, “Ojalá nunca te abrace por última vez” o “No luches por lo que quieres, sólo tiene un nombre y se llama perder” son algunas letras de sus canciones que adornan el cuerpo de sus fans.