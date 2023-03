Las cuatro evidencias de que Hailey Bieber sigue los pasos de Selena Gomez

Internet lleva años enemistando a Selena Gomez y Hailey Bieber por su relación con Justin Bieber.

Algunos hablan de obsesión, otros de concidencia, pero hay ciertas evidencias en toda esta polémica, y es que parece que Hailey sigue muchos de los pasos de Selena.

Enumeramos las evidencias de que la modelo tiene como ejemplo a la actriz en su día a día.

De fan de Jelena a casarse con Justin Bieber

Existe constancia de que la actual esposa del cantante era fan de la pareja que hacían Justin y Selena, que por aquel entonces los fans los apodaron como Jelena.

Incluso la propia Hailey posó en una alfombra roja con una revista donde ambos aparecían en la portada y dedicaba tweets a la pareja, refiriéndose a ellos como "un sueño adolescente"

Entre las numerosas idas y venidas de Bieber y Gomez, Baldwin comenzó a establecer una relación en un principio de amistad con Justin Bieber, pero tan solo dos meses después de la última ruptura de Jelena comenzó su noviazgo con el cantante y se casó con él.

Un programa de cocina

En agosto de 2020 Selena empezó con el proyecto Selena + Chef en HBO, un programa de cocina donde la cantante demostraría sus habilidades culinarias de la mano de grandes chefs, con una duración de cuatro temporadas.

En el mes de diciembre de 2022 Hailey inició un show de cocina en su canal de YouTube llamado Wha'st in my kitchen? y las coincidencias con algunos fragmentos del porgrma de Selena son, cuanto menos, inquietantes, además del hecho de hacer en concreto un cookig show.

En uno de los episodios, la intérprete de Lose you to love me explica que no están en un set de grabación o plató, sino que están en su propia casa. En el episodio de Hailey, prácticamente calca las palabras de Selena asegurando que está en una cocina real, en su casa real, no en el set.

Conocer "su corazón"

En varias ocasiones Hailey Bieber ha sido señalda públimente por reproducir literalmente frases de Gomez en sus entrevistas.

En el año 2014 durante una entrevista preguntron a la intérprete de Only Murders in the Building "¿Qué desearías que la gente conociese sobre ti?", y ella dió una respuesta única: su corazón.

Seis años después, en 2020, Hailey Bieber acudió al programa de Jimmy Fallon y dio exactamente la misma respuesta que Selena años atrás "desearía que la gente conociese mi corazón", dijo la modelo.

Pero esa no es la única similitud en sus entrevistas. En enero de 2020 Selena acudió a The Ellen Show y explicó que no quería que nadie narrase su historia por ella, y que quería contar su versión.

Menos de un mes después, en el show de Jimmy Fallon, Baldwin reprodujo casi las mismas palabras que la actriz: "Fui capaz de contar mi historia, de quién era yo, en lugar de dejar que la gente de fuera contase mi historia por mi".

El tatuaje de la G detrás de la oreja

Sin duda esta evidencia es la que más salta a la vista, y es que Selena y Hailey comparten tatuaje.

Según recoge la web HITC, Selena se tatuó una letra g detrás de la oreja en honor a su hermana pequeña Gracie. La primera ve que se vió a la artista con este tatuaje fue el 4 de junio, poco después del nacimiento de su hermana.

Poco más de una semana después, Hailey se hizo el mismo tatuaje en el mismo lugar ¿El significado? un tributo a Georgia, la hija fallecida del pastor de la iglesia a la que acudía Hailey, y que muchos otros famosos también tienen.

Claramente la cuestión de la inicial es una coincidencia, pero el lugar y el estilo tipográfico son el mismo.