El cuestionable y errado comentario que le hizo Justin Bieber a su mujer Hailey sobre una de sus metas profesionales

La pareja formada por Justin y Hailey Bieber es una de las más cuestionadas del mundo de las celebrities. El cantante ya se molestó en desmentir las especulaciones de una posible crisis en el matrimonio, pero ha vuelto a los ruedos de la rumorología con una felicitación a su mujer que ha destapado un conflicto entre ellos del pasado.

Y es que la modelo se ha convertido en protagonista de la portada de Vogue, lo que es un gran hito profesional para ella. Y al mostrarse orgulloso, el intérprete de What do you mean? ha compartido en redes sociales un comentario muy cuestionable que le hizo a su esposa: "Esto me recuerda a cuando tuvimos una gran pelea. Le dije que nunca saldría en la portada de Vogue".

"Uf, ¡ya lo sé! Por alguna razón, porque me sentí irrespetado, pensé que debía vengarme...", añade el artista. Asimismo justifica su error: "Creo que a medida que maduramos nos damos cuenta de que no estamos ayudando en nada al vengarnos, honestamente solo estamos prolongando lo que realmente queremos, que es intimidad y conexión".

"Cariño, ya lo sabes, pero perdóname por decirte que no, porque claramente estaba muy equivocado", termina el texto de felicitación por el logro de Hailey.

Pese a su buena intención en compartir aquel error, el comentario se ha vuelto viral, y los usuarios de redes sociales han señalado el mal comportamiento de Justin Bieber como pareja.

Las confesiones de Hailey Bieber

En la íntima entrevista que ha concedido para Vogue, la empresaria ha hablado tanto de su maternidad como su matrimonio. Afirma que ninguna mujer vuelve a ser la misma tras el parto, tanto psicológica como físicamente, y que le ha tocado aprender a comprender que su vida ahora está atada a la de su hijo.

Hailey Bieber también aprovecha la conversación para volver a acabar con los rumores constantes de crisis con Justin: "Cada par de días hay un nuevo titular que no tiene sentido".

"El posparto es el momento más sensible que he pasado en mi vida, y aprender una nueva versión de mí misma es muy difícil. Y estar haciendo todo eso mientras entro en internet todos los días y la gente dice: 'Se están divorciando, y esto, y lo otro, y no son felices'... es una locura. Ni siquiera puedo explicarlo. Es una vida de locos", expresa la modelo.