Dabiz Muñoz: su boda en vaqueros, los 36 kilos que perdió en 5 años y las polémicas formas con sus trabajadores

Los propios profesionales del sector son los que votan al Mejor Cocinero del Mundo en el ranking del Top 100 de The Best Chef Awards 2021. Dabiz Muñoz es el número 1 del 2021, un galardón que reconoce su influencia en el mundo de la cocina y su talento para los fogones. "Un premio como este es un sueño hecho realidad, que reconoce muchos años de creatividad, dedicación, pasión y trabajo duro. Los últimos años en el mundo XO han sido muy intensos y brutales, pero mi equipo y yo tenemos claro que esto es solo el comienzo, y lo mejor está por llegar. No hay límites a la vista", decía el cocinero en su discurso de agradecimiento.

Aunque cerró su restaurante StreetXo en Londres tras un año pandémico bastante complicado, su servicio a domicilio delivery GoXo ha sido un auténtico revulsivo, igual que el foodtruck GoXo y la inauguración de un nuevo local en Barcelona. Sus restaurantes insignia, DiverXo y StreetXo, ambos en Madrid, continúan cosechado un éxito logrado a base de esfuerzo y dedicación salvaje. Su lema es 'Vanguardia o Morir'.

Su familia, sus complicados inicios y su ex, Ángela Montero

Dabiz Muñoz, de 41 años, nació en el seno de una familia humilde en el madrileño barrio de La Elipa. Su padre era ingeniero industrial y su madre de dedicaba a la familia. Tiene un hermano, Jorge, tres años mayor que él.

Después de formarse en la Escuela Superior de Hostelería y hacer prácticas en lugares ta prestigiosos como Balzar, Viridiana, Catamarán o Chantarella, él y la que por entonces era su pareja, Ángela Montero, decidieron abrir DiverXo en 2007.

En sus inicios, DiverXo era un pequeño y modesto restaurante ubicado en el barrio de Tetuán, nada que ver con lo que es hoy en día. "Volvimos de vivir una temporada en Londres y sólo teníamos dinero para pagar un alquiler. La opción era volver a casa de nuestros padres o quedarnos a dormir en el restaurante… Decidimos quedarnos", contó el chef a GQ hace algunos años.

Dabiz Muñoz y Ángela Montero rompían su relación en 2013 después de más de 10 años en pareja y ella misma anunció su desvinculación por completo del proyecto culinario de su ex.

Su boda en vaqueros con Cristina Pedroche

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche se casaron el 24 de octubre de 2015 en su propia casa. La pareja no avisó a nadie, solo sus padres estaban prevenidos del enlace. Fue un notario quien les unió y lo hizo solo unos días después de que el cocinero consiguiera el divorcio de su anterior pareja.

Sin hacer caso a las tradiciones, Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche se dieron el 'sí quiero' en vaqueros y zapatillas. Sus alianzas eran de color negro. "Lo único especial que llevaba puesto era el collar de mi abuela. Siempre la echo de menos, pero esa mañana quizá, un poco más" comentó a Hola, la revista que dio la fotos del momento en exclusiva. "Soy de lágrimas fácil... Me emocioné mucho y algunas lágrimas cayeron. Sé que habrá gente que piense que es solo una firma, pero la verdad es que nos había muchísima ilusión", dijo la presentadora, que en aquel momento tenía solo 27 años.

Josie sobre la boda de Cristina Pedroche // laSexta.com

Perdió 36 kilos en 5 años

El chef ha sufrido una gran transformación en los últimos años. Si antes no sentía preocupación por su alimentación, ahora el cocinero intenta ser consciente de lo que ingiere. Pero no solo ha perdido 36 kilos gracias a una dieta saludable, el ejercicio físico ha tenido mucho que ver. Cambió su mentalidad en cuanto al deporte hace ya algunos años y los resultados se notan.

"A la izquierda, hace 5 años cuando 'comía como un cerdo' y no hacía deporte. A la derecha, en la actualidad, 'comiendo como un cerdo' e intentando correr como un galgo", dijo en su cuenta de Instagram.

Polémica con algunos trabajadores: "Ni les dirigía la palabra"

En el año 2017, El Español hizo un reportaje que pretendía destapar la supuesta precaridad de los trabajadores de restaurantes de alta cocina. Hablaron cocineros de Martín Berasategui, Culler de Pau y StreetXo.

Jian fue el joven que llegó de China para trabajar de stagier en el restaurante de Dabiz Muñoz cuando este estaba en El Corte Inglés de Callao, StreetXo, y no titubeó a la hora de destapar las malas condiciones en las que trabajaban. "Al principio todo era divertido, las condiciones no eran las mejores y no teníamos ni comida de personal, pero aprendí mucho. Los problemas empezaron cuando nos quedamos sin espacio y tuvimos que hacer el cambio al segundo StreetXO, el de Serrano. Para la apertura nos tuvimos que meter 17 días seguidos sin librar de 9 de la mañana a 3 de la madrugada. Era insoportable. Tuvimos que inventarnos una excusa un día para cerrar porque no dábamos para más. Llegué a ver cómo mis compañeros recibían broncas por parar 5 minutos para comer", contó.

Además, Jian aseguró que Muñoz ni siquiera reparaba en los cocineros amateurs que sacaban los platos adelante. "Es que ni les dirigía la palabra, ni los miraba, pasaba de ellos como si no existieran. Conozco gente que ha trabajado con David más de un año y todavía no les había dicho hola, no sabía ni cómo se llamaban", contó.