Damiano David y Dove Cameron confirman su compromiso con un anillo de diamantes

Damiano David (26) y Dove Cameron (29) están comprometidos. Así lo han hecho saber ellos mismos este sábado 3 de enero al compartir varias fotografías juntos con el anillo de compromiso.

"Va a ser un año hermoso 💍♥️", ha comentado el italiano en Instagram. "Mi parte favorita de estar viva 💍 Feliz Año Nuevo", ha añadido la estadounidense.

Así, la pareja de cantantes comienza el año confirmando los rumores de su futura boda, ya que la noticia no ha pillado por sorpresa. El pasado mes de octubre, el portal TMZ dio la exclusiva sobre su compromiso al publicar imágenes de la pareja en Sídney con la actriz luciendo un enorme anillo en el dedo anular de su mano izquierda.

Así es el anillo de compromiso

El anillo que luce la exchica Disney es de estilo clásico. "El anillo de compromiso de Dove parece tener un diamante de talla cojín, probablemente de entre tres y cuatro quilates, engastado en una banda de oro rosa con un halo que realza su brillo", declaró la joyera británica Laura Taylor para The Daily Mail.

Qué han dicho sobre su romance

"Es la primera en escuchar siempre", confesó Damiano David entre risas en una entrevista concedida para el medio Entertainment Tonight. "Creo que, en general, en este momento de mi vida, mi mayor meta es tener una relación feliz y sana, y siento que he encontrado una persona que está en la misma onda", confesó el autor de Born With A Broken Heart, añadiendo que "es una bendición, realmente".

Por su parte, Dove Cameron concedió una entrevista para la revista The Rundown compartiendo un sentimiento muy alineado con el de su pareja. "En retrospectiva, miro algunas de mis experiencias previas en el mundo de las citas y pienso: 'Wow, vale, esto se puede hacer de otra manera, y era algo circunstancial'. Por eso, aunque estoy en una relación muy saludable y feliz, pude escribir esta canción", explicó acerca de su sencillo Too Much.

Dove Cameron y Damiano David, en una imagen de febrero de 2025. | Gtresonline

¿Cómo se conocieron?

Damiano David y Dove Cameron se conocieron en los MTV Video Music Awards de 2022 cuando ambos competían en la categoría de Mejor artista nuevo. Un año después volvieron a coincidir en la misma ceremonia y allí ya surgió la conexión.

Cameron contó que Måneskin la invitó a la escucha de su álbum y desde entonces empezaron a circular rumores de relación. Se confirmó en febrero de 2024 en la gala Clive Davis Pre-Grammy con su primer posado oficial. Llevaban ya más de cuatro meses juntos.