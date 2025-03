Damiano David se sincera sobre su relación con Dove Cameron: "Es una bendición"

El cantante Damiano David está experimentando una gran etapa personal y profesional desde el lanzamiento de su primer proyecto en solitario, el álbum Funny Little Fears. Una obra de larga duración que está llevando al italiano por todo el mundo, cosechando grandes éxitos, de la mano de su pareja, la también artista Dove Cameron.

"Es la primera en escuchar siempre", ha confesado Damiano David entre risas en una entrevista concedida para el medio Entertainment Tonight. "Creo que, en general, en este momento de mi vida mi mayor meta es tener una relación feliz y sana, y siento que he encontrado una persona que está en la misma onda", ha confesado el autor de Born With A Broken Heart, añadiendo que "realmente nos entendemos . Es una bendición, realmente".

Sin embargo, también ha indicado que no hay planes de colaboración de cara al futuro más inmediato, a pesar de que ambos comparten vocación artística. "Habrá que esperar muchos años", ha explicado sobre la posibilidad de algún proyecto conjunto.

Por su parte, la exchica Disney concedió una reciente entrevista para la revista The Rundown compartiendo un sentimiento muy alineado con el de su pareja. "En retrospectiva, miro algunas de mis experiencias previas en el mundo de las citas y pienso: 'Wow, vale, esto se puede hacer de otra manera, y era algo circunstancial'. Por eso, aunque estoy en una relación muy saludable y feliz, pude escribir esta canción", explicó acerca de su último single Too Much.

Dove Cameron y Damiano David se conocieron en los MTV VMAs 2022, cuando Måneskin y la cantante estaban nominados en la misma categoría: mejor artista nuevo. Sin embargo, no fue hasta los MTV VMAs del año siguiente cuando se volvieron a reencontrar. "Cuando se me acercó, sentí como... no sé, un año puede hacer mucho. Sentí como si hubieran pasado diez años o algo así [...]", contó la actriz para Cosmopolitan.

Ese día, el vocalista de Måneskin le invitó al concierto de la banda en el Madison Square Garden y se citaron por primera vez. "Es Capricornio, así que me dijo: Vale, estas son mis intenciones. Fue superhonrado. Es como un caballero de los 50, un ángel, un osito de peluche. Es la mejor persona que he conocido en mi vida", expresó Cameron.