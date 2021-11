Danny Romero presenta nuevo tema, 'Sushi', y descarta un remix de 'Agáchate': "Es un clásico, para qué estropearla"

Cuando sacó Agáchate tenía solo 15 años y el pelotazo que pegó la canción fue increíble. "Con 15 hacíamos una fiesta para menores en el pub del pueblo", recuerda Danny Romero de la época en la que empezó como DJ. "Se ha convertido en un clásico, para qué hacerle un remix y estropearla", cuenta sobre una posible nueva versión, pero es que Romero sigue flipando cada vez que lo reconocen por la calle o le identifican con el tema. "Es increíble".

Su estreno más reciente es Sushi, una colaboración con Lennis Rodríguez y Edu Ruiz. "Edu es el único que me ha hecho una letra en toda mi carrera", asegura el joven, que ha delegado en este aspecto casi por primera vez. "Queríamos una voz de una chica y Lenny tiene un flow de locos, es amiga desde hace muchos años", cuenta sobre el toque femenino del tema.

Pero además es que sushi no es una palabra fácil de pronunciar, y menos si las repites mucho y muy seguido. "En la canción digo suchi en vez de sushi, al grabarla no me salía la pronunciación", dice el artista canario, que tiene claro que no quiere sacar más discos, solo singles, ya que los hábitos de consumo han cambiado de manera radical. "Quiero hacer canciones diferentes", explica. "Estoy montando una salsa, con músicos, me encantaría y a ver si se da. También voy a sacar temas como Agáchate, se vienen cosas como esa", adelanta.

Tiene canciones con Maluma, Becky G.... ¿Hay alguna colaboración que haya mutado en amistad? "Nil Moliner es un amor de persona, Carlos Baute, Enrique Iglesias... Pero con Maluma no tengo contacto, aunque lo vea y tenga buen feelig", revela.

Pero cuidado porque Danny Romero se define como un auténtico gamer. "Soy de Fifa, he jugado al Warzone con Cepeda...", cuenta antes de desvelar cómo fue su primer beso. ¡Cree en el amor verdadero, aunque ahora no sea tan fácil mantenerlo como antes!

Puedes ver a Danny Romero en el minuto 23:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 17h en Europa FM.