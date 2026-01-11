David Bisbal se despide de Yeison Jiménez: "Quiero enviar desde España un abrazo muy fuerte"

A los 34 años, el artista Yeison Jiménez ha muerto al accidentarse la avioneta en la que viajaba en una zona rural del departamento de Boyacá (Colombia), informaron las autoridades.

Tras conocer la noticia, David Bisbal ha querido compartir unas palabras, dirigidas a los seres queridos del cantante: "Quiero enviar desde España un abrazo muy fuerte a su familia, a sus amigos y a todo su equipo, y acompañarlos en este momento tan duro con respeto, cariño y oración. Que encuentren consuelo en el amor que sembró y en el legado que deja en su música y en su gente", ha comentado.

Karol G también se ha despedido del colombiano a través de una historia de Instagram, donde ha compartido una fotografía de Yeison Jiménez junto a dos emoticonos: una paloma y un corazón blanco.

El comunicado del equipo de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez, cantante de éxitos como Aventurero, Vete y Mi venganza, "viajaba junto a integrantes de su equipo de trabajo, quienes también fallecieron: Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín y Weisman Mora, así como el Capitán Fernando Torres", informa su equipo a través de una publicación de Instagram, donde Bisbal ha dejado su comentario.

"Hoy no solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas. Yeison fue perseverancia, disciplina y amor por su gente. Su voz y su ejemplo nacieron del esfuerzo, y por eso marcaron para siempre la vida de quienes lo siguieron y lo quisieron", añade el comunicado.

El texto agradece los mensajes, las oraciones y el amor hacia Yeison Jiménez, pero también pide "comprensión y respeto por el duelo de las familias, y por la intimidad que hoy necesitamos para despedirlo con la dignidad y el cariño que merece".

"Yeison se va físicamente, pero su legado se queda: en sus canciones, en sus palabras, en sus luchas, en su manera de no rendirse, y en la huella imborrable que deja en la música regional colombiana y en el corazón de su gente. Su luz seguirá viva cada vez que alguien cante una de sus canciones y recuerde que sí se puede salir adelante", dice el comunicado.

Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, fue uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana en la última década y figura clave en la expansión del género popular más allá de los circuitos tradicionales. En 2021, fue reconocido como artista revelación latino por la revista Billboard, y en los últimos años logró llenar grandes escenarios del país, entre ellos el Movistar Arena de Bogotá, un hito para un género históricamente asociado a espacios más pequeños.