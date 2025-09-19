David Muñoz empieza una carrera universitaria: "Jamás pensé que vería a mi cantante favorito como alumno"

Estopa siempre se ha caracterizado por la naturalidad de sus integrantes, los hermanos Muñoz. Desde 1999, se han ganado el amor del público por la energía que transmiten sobre el escenario y por el buen rollo de sus canciones. Ahora, a sus 49 años, David ha decidido compaginar su carrera artística con sus estudios universitarios.

La exclusiva la dieron Laura Fa y Lorena Vázquez en su pódcast Mamarazzis, donde el pasado 7 de septiembre desvelaron que David Muñoz está muy ilusionado con el incio de sus estudios. "Creo que José también tiene pensado estudiar alguna cosa", añadieron.

Ahora, la noticia se ha hecho realidad y dos usuarios en redes sociales han difundido imágenes virales junto al artista en los alrededores de una universidad en Barcelona.

"Jamás pensé que podría encontrarme en la facultad donde trabajo a mi cantante favorito como alumno de Historia y, encima, que te hable como si te conociera de toda la vida y te pregunte por la tesis que estás haciendo. Simplemente increíble", ha escrito el investigador Àlex Pocino Pérez en X (antes Twitter) junto a una imagen con Muñoz en una cafetería.

En la misma red social, la usuaria @miaurolina ha compartido un selfi en la calle junto al integrante de Estopa y a otra compañera asegurando que estudian juntos: "Cosas que no me esperaba de 2025: que David Muñoz de Estopa estudiara en la uni conmigo", ha escrito.

David Muñoz lleva 26 años de carrera en Estopa junto a su hermano José. En sus inicios, ambos se aficionaron a la guitarra y abandonaron el instituto para iniciar su trayectoria profesional con varios trabajos, el último de ellos en una fábrica automovilística. Más de dos décadas y media después, el vocalista inicia una nueva aventura en la universidad.