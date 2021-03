Demi Lovato confiesa que volvió a consumir heroína después de la sobredosis

Demi Lovato en el documental 'Dancing With The Devil' // Youtube Originals

DANCING WITH THE DEVIL: EPISODIO TRES

El martes 30 de marzo se estrenó en Youtube Reclaming Power (Retomando el control), el tercer capítulo de Dancing With The Devil, el documental en el que Demi Lovato narra la parte más oscura de la fama y de su vida personal.

En los dos primeros capítulos, Perdiendo el control y A cinco minutos de la muerte, Demi narró todos sus traumas infantiles, desde su complicada relación con su padre o sus trastornos alimenticios derivados de los concursos de belleza hasta su adicción a las drogas que le llevó a la fatídica noche en la que sufrió la sobredosis por fentanilo.

En el tercer episodio Demi ha explicado cómo empezó a recuperar el control de su vida tras tocar fondo, aunque no todo ha sido un ascenso sin interrupciones.

"Volví a consumir heroína tras la sobredosis"

"Desearía decir que la última noche que toqué la heroína fue la noche de mi sobredosis. Pero no fue así", ha asegurado para desvelar después que su lucha con las drogas todavía no ha finalizado.

Además, lo hizo llamando a la misma persona que le suministró la droga adulterada la noche de su sobredosis: "Había estado una larga semana en un tratamiento intensivo para el trauma. La noche en la que volví del tratamiento lo llamé".

"Quería abusar de mi abusador"

En los capítulos anteriores de Dancing With The Devil Demi Lovato confesó que la persona que le vendió las drogas la noche de su sobredosis, abusó sexualmente de ella cuando estaba inconsciente, abandonándola cuando pensó que estaba muerta.

Demi pensó que volver a llamar a esta persona la empoderaría de alguna manera, haciendo que fuese ella la que tomase la decisión de tener sexo de forma consciente: "Quería sobreescribir su elección de violarme. Quería que fuese mi decisión. Y él también tenía otra cosa que yo quería, que eran las drogas. Así que terminé drogándome".

"Eso no arregló nada. No saqué nada de eso. Solo me hizo sentir peor. Pero por alguna razón fue mi decisión para intentar recuperar mi poder", ha lamentado.

"Perdí mi virginidad en una violación"

Tal como habíamos visto en los avances del documental, en este tercer capítulo es cuando Demi ha revelado que sufrió otra violación cuando tan solo era una adolescente: "Sé que lo que estoy a punto de decir también va a impactar a muchas personas. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación".

La arista explicó que ocurrió en la etapa en la que formaba parte de Disney Channel y tenía un ligue con uno de sus compañeros de reparto de Camp Rock: "Estábamos enrollados, pero yo dije 'Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero la quiero perder (la virginidad) de esta forma'. Pero eso no importó, lo hizo igualmente".

A pesar de que Demi le explicó lo sucedido a sus representantes, nadie hizo nada por apartar a esta persona de su lado. De hecho, tuvo que continuar viéndolo a diario en el rodaje de Camp Rock 2.