Descubriendo a Roberto Álamo: su mujer, su hijo Río, su verdadero nombre y su afición por la fotografía

Roberto Álamo es la pareja de Inma Cuesta en El páramo, la nueva película de Netflix que promete hacernos pasar mucho miedo. Ya habían trabajado juntos en Águila Roja, la serie a la que llegó tras más de 10 años de carrera. Porque, aunque Roberto Álamo parezca un actor más bien reciente y al que todos relacionamos con Antidisturbios, lo cierto es que lleva en televisión desde 1996. ¿Sabías que debutó con un pequeño papel en la serie Este es mi barrio? ¿Y que lo siguiente fue La casa de los líos?

Su trayectoria es larga y es el claro ejemplo de que el esfuerzo trae recompensas. Roberto Álamo ha ganado los dos premios Goya por los que ha sido nominado: Mejor actor de reparto por La gran familia española (2013) y Mejor actor protagonista por Que Dios nos perdone (2016).

Pese a sus más de 25 años ante las cámaras, lo cierto es que la vida de Roberto Álamo es bastante desconocida. Te descubrimos el lado más personal del actor de 52 años.

El verdadero nombre de Roberto Álamo

Por mucho que lo conozcamos como Roberto Álamo, su nombre es otro. Roberto Álamo en realidad es Roberto Martínez.

Su puso este nombre para evitar confusiones con el histórico jugador del Real Madrid de los años 70.

"A ese gran jugador se llamaban Pipi cazagoles y no me gustaba la idea de que a mí me llamaran Pipi, no me gusta nada ese apodo, y lo siento por los que se llamen Pipi. Así que dije, nada, fuera, fuera, y me puse Roberto Álamo, que era el pueblo al que yo iba a veranear", contó en 2017 sobre la localidad de la Comunidad de Madrid.

Su mujer Diana Bohórquez y su hijo Río

Roberto Álamo mantiene una relación con la psicóloga colombina Diana Bohórquez, experta en autismo y síndrome de Down. A ella le dedicó el premio Goya que recogió en 2014 por La gran familia española.

"Quiero recordar a la gente que me ama, a la familia y la colombiana; a Diana y mi hijo Río", dijo al recoger el premio. Aunque son protagonistas de su vida, los mantiene alejados de los medios y las redes sociales.

Madridista hasta la médula

Si bien Roberto Álamo no habla de su vida privada, sí lo hace de su corazón merengue. Es un aficionado confeso del Real Madrid.

"No me pierdo un partido del Real Madrid, tanto de fútbol como de baloncesto, y si no los puedo ver en directo los grabo", confesaba en una entrevista con AS en 2017, donde explicó que lo educaron en la cultura madridista pero él no sigue los pasos con su hijo.

"Te puedo contar que mi hijo, que acaba de cumplir cinco años, no tiene ningún interés en el deporte. Mientras yo veo los partidos del Madrid en la televisión mi hijo está a su bola, dibujando o jugando con sus cosas. No sabe quién es Cristiano Ronaldo, ni Messi ni Zidane, ni nada de nada de fútbol", contó el actor, que dio más datos de Río

"Parece muy puesto en política, mi hijo tiene un don extraordinario para el dibujo y el otro día le pregunté a quién estaba dibujando y me dijo: 'A Donald Trump'. Y el chaval lo había pintado con su flequillo amarillo y todo, iba esposado y flanqueado por dos hombres que portaban dos sacas de dinero. Yo le pregunté al niño por qué le habían detenido y él me respondió que ese hombre era malo y el dinero que tenía se lo habían quitado para dárselo a los pobres. Cosas suyas".

Su libro y su afición por la fotografía

El arte le corre por las venas a Río. Su padre no solo es actor, también ha escrito un libro y es aficionado a la fotografía. Lo conocen como fotógrafo de la sinceridad de los actores. En su cuenta de Instagram encontrarás retratos en blanco y negro compañeros de rodaje y entenderás por qué lo llaman así.

Su libro, Amantes venía de amar, descubre otra faceta de Roberto Álamo. El actor de Antidisturbios también escribe poemas, que recoge en este viaje que incluye recuerdos de su infancia, noches de soledad, miedos, inseguridades y mucho sexo.

El lado cantante de Roberto Álamo

No termina ahí la faceta artística de Roberto Álamo. El actor también canta y en Instagram da buena cuenta de sus habilidades ante el micrófono y con la cantante. Vídeos como éste descubren la versión cantante de Roberto Álamo.