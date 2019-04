El descuido de Ana Guerra en esta foto se ha vuelto viral

Ana Guerra ha vuelto a ser noticia. La canaria ha publicado una preciosa e idílica fotografía en Instagram en la que aparece con un vestido blanco, largo y lencero mientras toca el piano. Hasta aquí, todo bien.

Sin embargo, la ex triunfita ha sido lo más comentado en las redes debido a un pequeño fallo en la imagen. En la publicación, se sienta al frente de un piano plano mientras finge que lo toca en una habitación preciosa con enormes cristaleras.

Los seguidores, que no dejan pasar ni una, se han fijado en su pequeña metedura de pata y es que Ana War no ha levantado la tapa del teclado, es decir, toca un piano en el que no se ven las teclas.

"Si levantas la tapa, podrás hasta tocar el piano", "A lo mejor si lo abres suena", "Ella tocando un piano cerrado. ¡CE-RRA-DO!", comentaban algunos seguidores en su fotografía.

La imagen ha sido muy comentada por Instagram y se ha hecho tan viral que ha llegado a Twitter.