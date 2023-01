La desgarradora carta de Ana Obregón, amiga de Elena Huelva, tras su muerte: "Cuidaré de tu madre"

Ana Obregón ha sido una de las personas que más ha acompañado a Elena Huelva durante estos últimos meses. La joven influencer, que ha fallecido a los 21 años por un sarcoma de Ewing, se había vuelto viral en redes sociales por hablar sin tapujos sobre el cáncer que sufría.

Cuando la presentadora escuchó la historia hace meses, se emocionó enormemente y se acercó mucho a ella, ya que su hijo Aless también había muerto por el mismo motivo. Así, esta noticia ha sido un gran shock para ella y ha compartido una desgarradora carta en Instagram para despedirse de Elena.

"Conocerte, estar a tu lado estos meses, buscar en todo el mundo y luego esperar el ensayo que nunca llegó, ver como has luchado con tu valentía y tus ganas cada segundo, ser una lección infinita de vida como lo fue mi hijo y cada joven que lucha contra el puto cáncer", ha comenzado diciendo Ana.

Además, ha recalcado que para ella "tenerla en su vida y quererla" ha sido lo mejor de 2022.

Las palabras de Ana Obregón a la familia de Elena Huelva

También ha tenido unas bonitas palabras para su hermana Emi y su madre: "Conocer a ese ángel de tu hermana que no se ha separado de ti , lo que hemos hablado y llorado juntas, su amor inmenso hacia ti. Conocer a tu madre … y verme reflejada cada segundo en ellas".

Y ha sido muy clara sobre lo que va a hacer: "Cuidaré de tu madre y tu hermana. Las acompañaré en su duelo , te lo prometo. Y desde aquí como hace unos momentos les mando todo mi amor".

Ana se ha emocionado mucho y ha recordado algunos de los momentos que pasaron juntas: "Guardaré para siempre esta fotografía que tú me diste, y en un lugar de mi corazón quedará lo más bonito que me han dicho en este año 2022 cuando me agradeciste estos meses de luz"

"Te prometo que seguiré con la fundación de mi hijo financiando investigaciones contra el maldito sarcoma de Ewing cómo te dije un día. No puede ser que por falta de investigación no estéis ahora mismo aquí con nosotros. Se ve que en el cielo cada vez necesitan más héroes y heroínas. Aless te cuidará seguro…No os olvidéis de mi", ha terminado.

Ana Obregón es solo una de las personas a las que la noticia de la muerte de Elena Huelva le ha roto el corazón. Sin embargo, su familia y amigos tampoco han resistido la emoción.