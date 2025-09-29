Los detalles de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco: del espectacular vestido a los invitados | Getty Images

Probablemente haya sido una de las bodas del año. Selena Gomez y Benny Blanco han dado el 'sí, quiero' el pasado sábado en Santa Bárbara. La expectación que ha rodeado a este enlace ha sido enorme. No obstante, de este día tan especial para la pareja hemos podido apreciar esa complicidad a través de redes cuando Selena subió un post mostrando unas románticas fotos de ese día tan especial. En enlace tuvo lugar en Santa Bárbara, California.

La organización de la boda estuvo al cargo de Mindy Weiss, según recoge el Daily Mail y contaron con los servicios de Revelry Event Designers , según detalla Page Six.

Su espectacular vestido

El vestido que llevó la intérprete de Calm Down venía de la firma de Ralph Lauren, quien también diseñó el vestido de Priyanka Chpra con Nick Jonas. En el caso de Gomez lució un espectacular escote tipo halte floral, espalda descubierta y detalles florales. Un diseño con el que la actriz de Only Murders in the Building acompañó de un ramo de flores. Además, llevó unos pendientes platino y diamante de Tiffany & Co, según Vogue. Por su parte, Benny Blanco apostó por un esmoquin negro de la misma firma.

Para completar el look, la cantante recurrió a Renato Campora para preparar su cabello. Un peinado con el que preparó un bob Marcel Wave "con glamour de Hollywood impecable, atemporal y de aspecto saludable para un día que celebra el amor, la belleza y la perfección", declaró el estilista en PEOPLE.

¿Quiénes fueron los invitados de la boda de Selena Gomez?

Según detalla Vogue, la ceremonia contó con la presencia de celebridades como Taylor Swift, compañeros de reparto en Only Murders in the Building como Martin Short, Steve Martin, Paul Rudd y Ashley Park además de celebridades como Paris Hilton, Ed Sheeran, David Henrie (compañero de reparto en Los magos de Waverly Place). Además, Marty Short sería el encargado de dar un discurso mientras que "Steve probablemente sacará su banjo" contó Gomez en el programa Drew Barrymore en The Drew Barrymore Show.

También habrían asistido SZA, Camila Cabello, Cara Delevingne, Eric André, Zoe Saldaña y Édgar Ramírez, según PEOPLE. "Estuvieron radiantes toda la noche, y tanto Selena como Benny no podían dejar de sonreír. Había mucho amor en la sala" detalló una fuente al medio citado previamente.

Su abuelo la llevó al altar

Según detalla la madre de la cantante, Mandy Teefey, mostró sus ilusiones al ver cómo su hija dio el 'sí, quiero'. " ¡Fue como un cuento de hadas hecho realidad y fue más que conmovedor ver a mi padre acompañarla al altar!", declaró en redes.

Selena Gomez y Benny Blanco son marido y mujer tras dos años de noviazgo

Tras comenzar su noviazgo en 2023, Selena Gomez y Benny Blanco han abierto una nueva etapa en su relación, con la que se comprometen tras anunciar su compromiso en diciembre del año pasado.