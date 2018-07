Diplo, novio de Katy Perry, va a tener un hijo con otra mujer

Katy Perry y Diplo llevan saliendo desde el mes de abril , pero cuando empezaron el DJ ya esperaba su segundo hijo con su ex pareja Kathryn Lockhart , que nacerá en dos semanas.

SU EX ESTÁ EMBARAZADA

Ya sabíamos que Katy Perry y Diplo llevan juntos desde abril, lo que no sabíamos es que había un bebé en camino. Y no, la pareja no se han dado tanta prisa en tener un hijo juntos, más bien Diplo se dio prisa en empalmar relaciones.

Kathryn Lockhart, ex pareja del Dj y productor, se quedó embarazada poco antes de que ambos terminaran su relación con lo cual aunque no estén juntos serán padres de nuevo, ya que tienen otro hijo llamado Lockett, de 4 años.

Fuentes cercanas a Katy Perry afirman que ella sabe desde el principio que su novio iba a ser padre y aunque no se ha pronunciado al respecto, en una entrevista ha declarado que está muy tranquila con su relación: “Estoy en total control de mi relación, ya he aprendido la lección y ahora yo mando”.

Por su parte, Diplo y Kathryn mantienen una buena relación aunque ya no sean pareja debido a su hijo Lockett y a su futuro hermano.