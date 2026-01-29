El discurso de Nicki Minaj a favor de Donald Trump: "Soy la fan número uno del presidente"

Captura de vídeo de una transmisión de la Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Nicki Minaj, en un acto en Washington (Estados Unidos) | EFE / La Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha contado este miércoles 28 de enero con la rapera Nicki Minaj en un acto en Washington. Durante el evento, el gobierno ha asegurado que cada nueva cuenta de inversión para niños que ofrece alcanzará al menos 50.000 dólares cuando el niño cumpla 18 años.

Nicki Minaj: "Las campañas de desprestigio no van a funcionar. Él tiene mucha fuerza y ​​Dios lo protege"

El presidente, que ha subido al escenario con la canción God Bless the USA, de Lee Greenwood, se ha embarcado ya de manera clara en la campaña para las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre. Para ello, Trump ha contado con el apoyo de Minaj, considerada una de las figuras más influyentes del rap femenino.

"Probablemente, soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar", ha dicho la cantante, que previamente había escrito en su cuenta de X que esas ayudas suponen el "verdadero significado de la generosidad".

"El odio o lo que dice la gente no me afecta en absoluto. De hecho, me anima a apoyarlo aún más. [...] Es un ser humano diferente. Es un presidente diferente. Es un líder diferente", ha añadido Minaj, que ha terminado su discurso con un último guiño al presidente de 79 años: "Que Dios lo proteja. Amén".

Aunque la rapera no ha desvelado la cuantía de su aportación al programa económico, algunos medios estadounidenses apuntaban que podría invertir entre 150.000 y 300.000 dólares en las cuentas para los menores.

Las "cuentas Trump", establecidas por la Ley One Big Beautiful Bill de julio de 2025, pueden beneficiar a todos los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. El sistema previsto en estas ayudas contempla que el Departamento del Tesoro deposite 1.000 dólares de inicio en cada cuenta. Los empleadores, por su parte, pueden contribuir con hasta 2.500 dólares anuales, lo que se descuenta del límite de 5.000 dólares.

Nicki Minaj llegó a Estados Unidos como inmigrante a los 5 años desde Trinidad y Tobago. "Estoy finalizando el papeleo de ciudadanía en este momento, según lo dispuesto por MI maravilloso, amable y encantador presidente", ha escrito Minaj en X este 29 de enero.