El diseñador Bob Mackie desvela todos los detalles del traje de brillantes de Taylor Swift

El anuncio de Taylor Swift del próximo lanzamiento de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, ha revolucionado la actualidad musical de los últimos días, emocionando a los swifties de todo el mundo ante las nuevas canciones de la diva del pop.

Un nuevo proyecto para el que la autora de Cruel Summer ha redoblado la apuesta en cuanto al concepto gráfico, diseñando hasta cinco portadas distintas para The Life of a Showgirl. Entre todas ellas, hay una que se ha convertido en la favorita para parte de sus fans por las reminiscencias a los grandes espectáculos sobre los que se habría inspirado la artista. Se trata de la aquella en la que Taylor Swift aparece únicamente vestida con brillantes al más puro estilo de Las Vegas.

Un estilismo creado por el legendario diseñador Bob Mackie en colaboración con el codiseñador Pete Menefee, sobre el que ha indicado el proceso de inspiración en su perfil oficial de Instagram, aludiendo a su origen como parte de el traje diseñado para la Jewel Finale del espectáculo Jubilee de Las Vegas. Se trata de uno de los shows más icónicos y triunfales de la Ciudad del Pecado, ya que se se mantuvo en cartelera de 1981 a 2016 y contó con más de 1.000 trajes basados en los espectáculos de Florenz Ziegfeld.

"El sujetador, la ropa interior y los brazaletes son de alambre francés y están recubiertos con una tela rosada para crear una ilusión de desnudo", ha indicado el diseñador, añadiendo una imagen de una de las artistas de Jubilee! luciendo el traje. Un estilismo en el que ha integrado "piedras incrustadas y gotas en la parte debajo del busto del sujetador y en la cintura de la ropa interior".

Bob Mackie, de 85 años , lleva décadas siendo uno de los autores más destacados del sector de la moda, habiéndose convertido uno de los diseñadores favoritos de artistas como Cher, Elton John, Diana Ross, Whitney Houston, Miley Cyrus o Madonna. De hecho, uno de sus trabajos que más ha trascendido con el paso de los años es el el boceto original del vestido que usó Marilyn Monroe en 1962 cuando actuó en la celebración del cumpleaños del presidente John F. Kennedy en el Madison Square Garden de Nueva York.