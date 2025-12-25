La divertida interpretación de Céline Dion disfrazada de El Grinch por Navidad

La divertida interpretación de Céline Dion disfrazada de El Grinch | GETTY / INSTAGRAM

Hay artistas que pasan la navidad de forma tradicional, y sus felicitaciones de estas fiestas van acorde a estos planes cotidianos, pero Céline Dion ha apostado por el humor en su mensaje navideño de este 2025.

La artista ha sorprendido totalmente disfrazada y caracterizada de El Grinch, y sentada con su maquillaje y disfraz verde con toques navideños, ha mostrado sus dotes de actuación recreando a uno de los personajes de navidad más famosos.

Poniendo la voz de esta criatura y citando algunas de sus famosas frases en películas, la intérprete de I'm Alive ha mostrado su faceta más divertida bajo la máscara. E incluso ha usado a su pequeño perro para añadir dramatismo y diversión a la escena.

Esta felicitación tan original de Céline Dion no ha tardado en hacerse viral, y los comentarios felicitándola a ella por esta idea tan cómica han llegado en masa.