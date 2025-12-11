Dónde ver los Premios Ídolo 2025 y quién está nominado

Guitarricadelafuente, ganador de los Premios Ídolo 2025 en Música | Medios y Media / Getty Images

Los Premios Ídolo reconocen el trabajo realizado por los creadores de contenido durante el último año, aunque también tienen una categoría musical que este 2025 ha ganado Guitarricadelafuente. La gala se celebra este jueves 11 de diciembre y pude verse de manera gratuita.

¡Los Premios Ídolos 2025 se celebran este jueves 11 de diciembre! El evento, organizados por The Music Republic y Dulceida, surgió en 2021 para reconocer "el talento de los creadores de contenido, artistas y figuras públicas que han tenido un impacto significativo en la cultura digital y el entretenimiento durante el año", según la propia organización.

La ceremonia cuenta con Lalachus y Kira Miró como presentadoras, aunque los encargados de conducir la pregala son Masi Rodríguez, Ares Aixalà, Tamara GR y Luc Loren. Antes de la entrega de premios, se ha desvelado que Guitarricadelafuente es el ganador en la categoría Música. Por su parte, Laura Escanes recibe el Premio Especial de Jurado, mientras RoRo y Plex destacan con dos nominaciones.

Dónde ver los Premios Ídolo 2025

La celebración de los Premios Ídolo 2025 cuenta con "actuaciones y sorpresas" y puede seguirse en directo de manera gratuita a través de dos canales diferentes.

La pregala y la gala se retransmite desde las 17:30 en el canal de YouTube de La Pija y la Quinqui (enlace más abajo).

Además, la gala también se puede ver a partir de las 21:00 en NEOX, canal de televisión de Atresmedia.

Todas las nominaciones a los Premios Ídolo 2025

Creador Digital del Año

RoRo

Carlota Marañón

Clersssss

Violeta Mangriñán

Beauty

Sarah Catalá

Alicia Revilla

Rocío López

Silvia Ruiz

Entretenimiento

Carlota Marañón y Sofía Hamela

Dan Renville

WhereisLeto

Freakboys (Juan y Erra)

Lifestyle

Violeta Mangriñán

Sofía Hamela

Carlos Peguer

Marta Riumbau

Gastronomía

RoRo

Peldanyos

Boukie

Diego Doal

Música

Judeline

Belén Aguilera

Guitarricadelafuente - GANADOR

Rusowsky

Sostenibilidad

Carlota Bruna

Jon Kareaga

Blondiemuser

Vieja Tierra

Hair Artist

Pablo Macías

Serpiente

Marckessa

Víctor del Valle

Proyecto Audiovisual

Plex

Cómo cazar a un mostruo

La Velada del Año

Soy Georgina

Streamer

Ibai Llanos

Illojuan

Auronplay

DJMaRiiO

Conciencia Social

Nerea Pérez de las Heras

Cris Blanc

Virtual Diva

Cisco Garve

Contenido Creativo

Nil Ojeda

Nuria Adraos

Eme de Amores

Almu Carrión

Podcast

La Pija y la Quinqui

Keep it Cutre

A solas con... Vicky Martín Berrocal

True Crrime con Martha Caballero

Moda

Carlota Marañón

Alexandra Pereira

Rocío Osorno

Blanca Arimany

Healt & Sport

Sara Bace

Pitufollow

Verdeliss

Pablete y Raúl Valle

Emprendimiento Digital

Milfshakes

Scrapworld

Maison Matcha

Casto

Viajes

Plex

Lethal Crysis

Clavero

Mikel García

Ídolo Revelación

Pablo Vera

Boukie

Magdalenita

Almu Carrión

Clerssss

Fabiana Sevillana

Leto

Shannis

María Riballo

Sofía Hamela

Humor

Jorge Cyrus

Esperansa Grasia

Clerssss

Pabs Pérez

TikTok