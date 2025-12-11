ORGANIZADOS POR DULCEIDA

Dónde ver los Premios Ídolo 2025 y quién está nominado

Los Premios Ídolo reconocen el trabajo realizado por los creadores de contenido durante el último año, aunque también tienen una categoría musical que este 2025 ha ganado Guitarricadelafuente. La gala se celebra este jueves 11 de diciembre y pude verse de manera gratuita.

Guitarricadelafuente, ganador de los Premios Ídolo 2025 en Música
Guitarricadelafuente, ganador de los Premios Ídolo 2025 en Música | Medios y Media / Getty Images

Europa FM

Madrid11/12/2025 13:49

¡Los Premios Ídolos 2025 se celebran este jueves 11 de diciembre! El evento, organizados por The Music Republic y Dulceida, surgió en 2021 para reconocer "el talento de los creadores de contenido, artistas y figuras públicas que han tenido un impacto significativo en la cultura digital y el entretenimiento durante el año", según la propia organización.

La ceremonia cuenta con Lalachus y Kira Miró como presentadoras, aunque los encargados de conducir la pregala son Masi Rodríguez, Ares Aixalà, Tamara GR y Luc Loren. Antes de la entrega de premios, se ha desvelado que Guitarricadelafuente es el ganador en la categoría Música. Por su parte, Laura Escanes recibe el Premio Especial de Jurado, mientras RoRo y Plex destacan con dos nominaciones.

Dónde ver los Premios Ídolo 2025

La celebración de los Premios Ídolo 2025 cuenta con "actuaciones y sorpresas" y puede seguirse en directo de manera gratuita a través de dos canales diferentes.

La pregala y la gala se retransmite desde las 17:30 en el canal de YouTube de La Pija y la Quinqui (enlace más abajo).

Además, la gala también se puede ver a partir de las 21:00 en NEOX, canal de televisión de Atresmedia.

Todas las nominaciones a los Premios Ídolo 2025

Creador Digital del Año

  • RoRo
  • Carlota Marañón
  • Clersssss
  • Violeta Mangriñán

Beauty

  • Sarah Catalá
  • Alicia Revilla
  • Rocío López
  • Silvia Ruiz

Entretenimiento

  • Carlota Marañón y Sofía Hamela
  • Dan Renville
  • WhereisLeto
  • Freakboys (Juan y Erra)

Lifestyle

  • Violeta Mangriñán
  • Sofía Hamela
  • Carlos Peguer
  • Marta Riumbau

Gastronomía

  • RoRo
  • Peldanyos
  • Boukie
  • Diego Doal

Música

  • Judeline
  • Belén Aguilera
  • Guitarricadelafuente - GANADOR
  • Rusowsky

Sostenibilidad

  • Carlota Bruna
  • Jon Kareaga
  • Blondiemuser
  • Vieja Tierra

Hair Artist

  • Pablo Macías
  • Serpiente
  • Marckessa
  • Víctor del Valle

Proyecto Audiovisual

  • Plex
  • Cómo cazar a un mostruo
  • La Velada del Año
  • Soy Georgina

Streamer

  • Ibai Llanos
  • Illojuan
  • Auronplay
  • DJMaRiiO

Conciencia Social

  • Nerea Pérez de las Heras
  • Cris Blanc
  • Virtual Diva
  • Cisco Garve

Contenido Creativo

  • Nil Ojeda
  • Nuria Adraos
  • Eme de Amores
  • Almu Carrión

Podcast

  • La Pija y la Quinqui
  • Keep it Cutre
  • A solas con... Vicky Martín Berrocal
  • True Crrime con Martha Caballero

Moda

  • Carlota Marañón
  • Alexandra Pereira
  • Rocío Osorno
  • Blanca Arimany

Healt & Sport

  • Sara Bace
  • Pitufollow
  • Verdeliss
  • Pablete y Raúl Valle

Emprendimiento Digital

  • Milfshakes
  • Scrapworld
  • Maison Matcha
  • Casto

Viajes

  • Plex
  • Lethal Crysis
  • Clavero
  • Mikel García

Ídolo Revelación

  • Pablo Vera
  • Boukie
  • Magdalenita
  • Almu Carrión
  • Clerssss
  • Fabiana Sevillana
  • Leto
  • Shannis
  • María Riballo
  • Sofía Hamela

Humor

  • Jorge Cyrus
  • Esperansa Grasia
  • Clerssss
  • Pabs Pérez

TikTok

  • Lola Lolita
  • Marina Rivers
  • Fabiana Sevillano
  • Marina Barrial