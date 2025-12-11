Dónde ver los Premios Ídolo 2025 y quién está nominado
Los Premios Ídolo reconocen el trabajo realizado por los creadores de contenido durante el último año, aunque también tienen una categoría musical que este 2025 ha ganado Guitarricadelafuente. La gala se celebra este jueves 11 de diciembre y pude verse de manera gratuita.
¡Los Premios Ídolos 2025 se celebran este jueves 11 de diciembre! El evento, organizados por The Music Republic y Dulceida, surgió en 2021 para reconocer "el talento de los creadores de contenido, artistas y figuras públicas que han tenido un impacto significativo en la cultura digital y el entretenimiento durante el año", según la propia organización.
La ceremonia cuenta con Lalachus y Kira Miró como presentadoras, aunque los encargados de conducir la pregala son Masi Rodríguez, Ares Aixalà, Tamara GR y Luc Loren. Antes de la entrega de premios, se ha desvelado que Guitarricadelafuente es el ganador en la categoría Música. Por su parte, Laura Escanes recibe el Premio Especial de Jurado, mientras RoRo y Plex destacan con dos nominaciones.
Dónde ver los Premios Ídolo 2025
La celebración de los Premios Ídolo 2025 cuenta con "actuaciones y sorpresas" y puede seguirse en directo de manera gratuita a través de dos canales diferentes.
La pregala y la gala se retransmite desde las 17:30 en el canal de YouTube de La Pija y la Quinqui (enlace más abajo).
Además, la gala también se puede ver a partir de las 21:00 en NEOX, canal de televisión de Atresmedia.
Todas las nominaciones a los Premios Ídolo 2025
Creador Digital del Año
- RoRo
- Carlota Marañón
- Clersssss
- Violeta Mangriñán
Beauty
- Sarah Catalá
- Alicia Revilla
- Rocío López
- Silvia Ruiz
Entretenimiento
- Carlota Marañón y Sofía Hamela
- Dan Renville
- WhereisLeto
- Freakboys (Juan y Erra)
Lifestyle
- Violeta Mangriñán
- Sofía Hamela
- Carlos Peguer
- Marta Riumbau
Gastronomía
- RoRo
- Peldanyos
- Boukie
- Diego Doal
Música
- Judeline
- Belén Aguilera
- Guitarricadelafuente - GANADOR
- Rusowsky
Sostenibilidad
- Carlota Bruna
- Jon Kareaga
- Blondiemuser
- Vieja Tierra
Hair Artist
- Pablo Macías
- Serpiente
- Marckessa
- Víctor del Valle
Proyecto Audiovisual
- Plex
- Cómo cazar a un mostruo
- La Velada del Año
- Soy Georgina
Streamer
- Ibai Llanos
- Illojuan
- Auronplay
- DJMaRiiO
Conciencia Social
- Nerea Pérez de las Heras
- Cris Blanc
- Virtual Diva
- Cisco Garve
Contenido Creativo
- Nil Ojeda
- Nuria Adraos
- Eme de Amores
- Almu Carrión
Podcast
- La Pija y la Quinqui
- Keep it Cutre
- A solas con... Vicky Martín Berrocal
- True Crrime con Martha Caballero
Moda
- Carlota Marañón
- Alexandra Pereira
- Rocío Osorno
- Blanca Arimany
Healt & Sport
- Sara Bace
- Pitufollow
- Verdeliss
- Pablete y Raúl Valle
Emprendimiento Digital
- Milfshakes
- Scrapworld
- Maison Matcha
- Casto
Viajes
- Plex
- Lethal Crysis
- Clavero
- Mikel García
Ídolo Revelación
- Pablo Vera
- Boukie
- Magdalenita
- Almu Carrión
- Clerssss
- Fabiana Sevillana
- Leto
- Shannis
- María Riballo
- Sofía Hamela
Humor
- Jorge Cyrus
- Esperansa Grasia
- Clerssss
- Pabs Pérez
TikTok
- Lola Lolita
- Marina Rivers
- Fabiana Sevillano
- Marina Barrial