Dua Lipa celebra la víspera de Navidad con Callum Turner al sol de México

Han pasado tres meses desde que Dua Lipa inició el Radical Optimism Tour y ahora ha llegado el momento de unas merecidas vacaciones. El destino elegido para disfrutar del sol ha sido México, última parada de la gira, tal y como ella misma ha compartido en sus redes.

Además, no ha podido elegir mejor compañero de viaje: su prometido Callum Turner, con quien lleva menos de un año de relación.

La autora de Houdini ha publicado un carrusel de fotos en el que puede vérseles disfrutar de las vistas paradisiacas, pero también que ambos están en muy buena forma.

Luciendo abdominales

Tanto en la publicación como en las fotografías que les han sacado in fraganti hemos podido ver a Dua Lipa luciendo un bañador con estampado animal y un físico bastante en forma.

Y es que la artista ya ha confesado en más de una ocasión que últimamente está cuidando mucho su físico, haciendo pilates reformer, HIIT y boxeo y entrenando fuerza en el gimnasio. Gracias a ello, Dua Lipa puede seguir mejor el ritmo de las coreografías en los conciertos, pero también tener una mejor salud mental.

Aunque Callum Turner tampoco se queda atrás, pues hemos podido verle luciendo un musculoso físico junto a la artista. No hay que olvidar que el actor y modelo también fue futbolista profesional, por lo que ya tiene por costumbre trabajar su cuerpo.

Visitando la ciudad

Pero Dua Lipa no solo está teniendo tiempo para darse un baño, pasear por la playa y jugar a las cartas, sino que desde su llegada al país también ha podido vérsela visitando Polanco y colonia Roma, de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de México.

Allí, se les vio paseando por las calles y charlando con fans, además de salir de fiesta a bailar a algún club y disfrutar de restaurantes como el Máximo Bistrot.