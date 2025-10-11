Dua Lipa reivindica el sexo seguro en un evento: "Hay mucho estigma en torno al VIH"

Dua Lipa en el evento del Día Nacional de PrEP de MISTR en The Abbey | Michael Kovac / Getty Images para MISTR, Free Online PrEP

Este jueves 9 de octubre, Dua Lipa ha celebrado el Día Nacional de la PrEP, en el cual se reivindica este tratamiento preventivo para evitar contraer el VIH. El evento ha tenido lugar en un bar llamado The Abbey, ubicado en West Hollywood (California, Estados Unidos).

Drag queens como Aquaria, Plastique Tiara, Trinity the Tuck, Symone y Shea Couleé han bailado Houdinijunto a la cantante, quien ha querido reivindicar el sexo seguro en backstage: "Creo que hay mucho estigma en torno al VIH y las infecciones de transmisión sexual", ha dicho para Rolling Stone.

"Creo que si logramos desestigmatizar lo que significa obtener la atención médica adecuada para el VIH… quiero creer que hay esperanza de erradicarlo por completo", ha seguido diciendo. "Creo que el sexo debería ser divertido y seguro. En la intimidad, hay seguridad, hay conexión. Y también quieres asegurarte de estar protegida. Es fundamental cuidarnos. Creo que eso, en sí mismo, es muy sexy".

Antes de bailar con las drag queens, Dua Lipa ha interpretado sus éxitos New Rules y Don't Start Now con los bailarines de su gira Radical Optimism Tour.

El evento se enmarca en un objetivo de MISTR, una empresa dedicada a hacer que la PrEP sea de fácil acceso para toda la población estadounidense. "Creo que es una causa increíble; lo que Mistr está haciendo para que la PrEP sea accesible para todos, con o sin seguro médico. Es muy importante, especialmente en Estados Unidos. Tengo suerte de que me hayan invitado. Me alegré de estar en la ciudad", ha añadido.

Dua Lipa no ha sido la única famosa en asistir a este evento. Tristan Schukraft, fundador y director ejecutivo de MISTR, también atrajo a estrellas como Kim Petras, Omar Apollo, Matt Bomer, Cynthia Bailey, Nene Leakes, Cardi B o Demi Lovato, quien ha estrenado su nueva canciónKiss desde la cabina del DJ.