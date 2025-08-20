Dua Lipa se sincera sobre su relación con Callum Turner: "He pasado mucho tiempo protegiendo mi corazón..."

Dua Lipa vuelve a celebrar su cumpleaños en Ibiza: un vestido exclusivo y las fotos cariñosas con Callum Turner | Getty Images

El año 2025 está siendo uno de los más felices para Dua Lipa tanto en el plano profesional, gracias al éxito cosechado con el lanzamiento y la gira internacional que está llevando a cabo de su último disco Radical Optimism, como en el personal, como se puede apreciar tras comenzar su relación con el actor Callum Turner.

En una reciente entrevista que protagoniza la portada de la revista Harper's Bazaar, la artista ha contado cómo está viviendo estos últimos meses como pareja del intérprete, asegurando que está "más feliz que nunca" y que siente que "sería un error no compartirlo".

"Me encanta el amor, es algo hermoso. Esa vulnerabilidad da miedo, pero me siento muy afortunada de poder sentirla", ha indicado Dua Lipa, recordando otros momentos menos afortunados en el plano sentimental. "He pasado mucho tiempo protegiendo mi corazón, así que estoy dejando ir ese sentimiento y simplemente pensando: Bueno, si se supone que debo salir lastimada, entonces esto es lo que va a pasar. Tengo que simplemente permitir el amor".

Además, ha asegurado que para ella se trata de "algo realmente inspirador. Te encuentras enamorándote tan intensamente todo el tiempo de la mejor manera posible".

Comprometidos desde hace meses

La relación entre Dua Lipa y Callum Turner parece ir viento en popa desde el principio, ya que desde que comenzaron a dispararse los comentarios de su noviazgo a principios de 2024, sus apariciones públicas siempre han mostrado el cariño que ambos se profesan.

Durante una pasada entrevista para la edición británica de la revista Vogue, la autora de Houdini confirmó el rumor de su compromiso matrimonial con el actor. "Sí, estamos comprometidos (...) Es muy emocionante", indicó la artista, recordando incluso cómo Turner consultó con su círculo más cercano cómo debería ser su anillo de pedida para acertar con el diseño.

"Estoy obsesionada con él [el anillo]. Es muy propio de mí. Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien", explicó acerca de la joya, que ya había mostrado previamente en redes sociales alertando a sus seguidores de sus planes, aún sin confirmar por aquel entonces.