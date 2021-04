Dulceida: sus polémicas más sonadas

Por primera vez, Aida Domenech, más conocida como Dulceida, se sienta en la mesa de El Hormiguero. La influencer es muy popular en las redes sociales donde siempre se ha expresado con naturalidad, lo que también le ha provocado más de un dolor de cabeza.

Natural de Barcelona, acumula más de tres millones se segudiores en Instagram, donde comparte acciones de su día a día y sus campañas publicitarias.

Dulceida marca tendencia por lo que enseña, pero también por lo que dice. Son varias las polémicas en las que se ha visto envuelta, aunque siempre consigue salir aireosa y su reputación no parece verse muy afectada.

Ciudad del Cabo

Quizá la más sonada fue cuando, en medio de un viaje promocional junto a su mujer Alba Paul en Ciudad del Cabo, Dulceida publicó una fotografía en la que se veía a tres niños de una aldea con unas gafas de sol que ella les había entregado. En el texto explicaba que "una hora con ellos no había sido suficiente" y que estaba muy "feliz por haberlos hecho sonreír".

Fueron muchos los que criticaron la insesibilidad que había demostrado la influencer con aquella fotografía y con una posterior en la que presumía de baño de espuma en el hotel donde estaba alojada con su esposa, mientras la ciudad africana sufría una gran sequía.

Ella respondió a las criticas, pidiéndole a sus haters que dejaran de mirar su perfil para criticarla. Después, rectificó y envió un comunicado disculpándose por la polémica suscitada.

Cierra Twitter

Otra de las más recordadas fue cuando, tras protagonizar un spot de bañadores en el que se reivindicaba la importancia de todo tipo de cuerpos, publicó una imagen con cinco modelos muy delgadas y esbeltas para promocionar su propia marca. Sus seguidores pensaron que no estaba siendo coherente con lo que había defendido poco tiempo atrás. Las críticas no fueron bien recibidas y Dulceida cerró su cuenta de Twitter.

La polémica fue muy sonada porque, además, la influencer no tenía en su marca ninguna talla superior a la L.

Dulceida y los estudios

En una entrevista en televisión con Risto Mejide, a la que fue invitada para hablar del fenómeno social de los influencers, Dulceida afirmó: "No acabé la ESO y tenía harta a mi madre. Estuve un año sin hacer nada, hasta que me puse a trabajar en una tienda. Hay personas que no estudian y son unos cracks, tienen su trabajo y ganan dinero igualmente".

Las palabras de la catalana no fueron bien vistas, considerando que animaba a los más jóvenes a dejar de estudiar para ganarse la vida de influencers.

No se hace 'fotis'

Fue en verano cuando Aída Domenech acaparó todos los comentarios en las redes sociales después de publicar un storie en el que le pedía a su seguidores que, por favor, si se la encontraban por Menorca durante sus vacaciones no la pidieran fotos porque no iba a hacérselas. "Si me véis por la playi saludarme pero no me haré fotis". La petición fue muy criticada.