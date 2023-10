Las duras declaraciones de Britney Spears sobre su familia en sus memorias: "Empecé a preguntarme si querían matarme"

Britney Spears, en una imagen promocional del documental "I Am Britney Jean", que detalla su vida personal y profesional. | Michelangelo Di Battista | Getty Images

THE WOMAN IN ME

Hace escasos días queBritney Spearspublicó sus memorias y revolucionó el mundo con lo que había escrito en ellas.

Desde la reveladora noticia de que Justin Timberlake la convenció para abortar a los 19 años hasta los dardos a Christina Aguilera, la artista ha recopilado tanto lo bueno como lo malo que ha vivido durante toda su vida y carrera en La mujer que soy.

Por supuesto, en este libro no podía faltar su familia, una pieza clave en los problemas que ha tenido Britney en las últimas dos décadas, como poco.

Durante 13 años, la cantante de Oops! I did it again estuvo bajo la tutela de su padre, Jamie Spears: toda su vida, sus decisiones, su carrera y dinero estaban controlados por él, y ella perdió por completo su capacidad de ser.

En sus memorias, la artista reveló que, durante este tiempo, pensó que su familia iba a matarla.

Sus duras declaraciones

Todo comenzó en 2008, antes de la tutela, después de que se encerrase en el baño con su hijo pequeño después de una discusión sobre la custodia con su exmarido y padre de sus hijos, Kevin Federline. Britney afirma que el episodio terminó con agente del SWAT tirando la puerta del baño y separándola de su hijo y poniéndola en una camilla para trasladarla al hospital.

"La única cosa de la que fui culpable fue de sentirme desesperada de mantener a mis propios hijos por unas horas más y asegurarme de que no iba a perderlos para siempre", ha escrito en su libro.

Spears sufrió una hospitalización involuntaria de salud mental de 72 horas. Ella alega que intentó cooperar con su familia lo mejor que pudo para poder ver a sus hijos, pero las condiciones de su control empeoraron después de la tutela en 2008, que inicialmente iba a ser temporal, aunque por aquel entonces ella seguía teniendo acceso a su dinero, gestionado por un abogado financiero.

Anteriormente, la artista había condenado esta situación como abusiva, y en sus memorias escribió que pensaba que se iban a deshacer de ella.

"Aquí está la verdad triste y sincera: después de todo lo que había pasado, no me quedaban fuerzas. Estaba cansada, y estaba asustada también. Después de que me sujetasen a la camilla, sabía que podían detener mi sangre cuando quisieran, creo que podrían haber intentado matarme. Empecé a preguntarme si querían matarme".

La intérprete de Toxic pensaba que su buen comportamiento le permitiría ver a sus hijos ocasionalmente, pero no fue así: su padre la presiono para ir a un centro de rehabilitación en Beverly Hills, y la amenazó con tomar acciones legales contra ella y hacerle quedar mal en los jugados si no aguantaba. "Me encerraron por meses contra mi voluntad", afirma en su libro.

Posteriormente, Britney vuelve a recalcar el pensamiento intrusivo de que su familia quería quitársela del medio después de volver de rehabilitación:

"Sonará loco, pero lo digo otra vez porque es la verdad: pensaba que iban a intentar matarme. Pasó por mi mente la idea de que me estaban visitando para terminar lo que empezaron unos meses antes, matarme de verdad. Si suena paranoico, considerad todas las cosas por las que he pasado hasta este punto, las formas en que me habían engañado e institucionalizado", reflexiona seriamente la cantante.

La artista terminó su tutela en noviembre de 2021, quedando libre de las garras de una familia que solo se había aprovechado de ella.