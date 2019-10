Elena Furiase "mete la pata" explicando a los niños las causas del calentamiento global

Por el programa de Telemadrid La vuelta al cole han pasado ya personajes del calado del actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que "mordió el polvo" con su sorpresiva (o no tanto) respuesta a la pregunta de una alumna sobre qué preferiría salvar si tuviera que elegir entre donar al Amazonas o a Notre Dame. La elección del alcalde dejó perplejos a los pobres niños, que no comprendían cómo una construcción podía pasar por delante "del pulmón del Mundo", como ellos mismos lo denominaron. Claro, la respuesta de Almeida se ganó el merecidísimo remix: Notre Dam, Notre Dame.

Pero Almeida no fue el único, porque poco después, el comentario de Mario Vaquerizo enfatizando en lo mucho que le daba igual el feminismo, también se ganó su buen rapapolvo.

En esta ocasión, Elena Furiase tenía que explicar brevemente a los niños en qué consistía el cambio climático y el calentamiento global, pero la actriz -fruto de los nervios, la improvisación o no sabemos bien qué-, les dijo: “Al parecer nos estamos acercando demasiado el Sol y la Tierra y hace tanto, tanto calor que los polos se están derritiendo. ¿Qué pasa? Que si los polos se derriten, todos los animales y el ecosistema que se está creando en el mundo, no va a poder subsistir”.

Pero propone la solución a este problema, que no pasa por salir corriendo agitando los brazos y gritando con los ojos desorbitados "¡Vamos a morir todos!" (aunque sea tu primer impulso), sino algo mucho más extraño y quizá igual de estéril: "Ayudar un poquito al medioambiente y al ecosistema para que, por mucho que nos estemos acercando al Sol, de alguna manera hagamos que el calentamiento global no aparezca". 🤔 Mmmmh... No sé por qué, pero solo viene a mi mente la imagen de Sarah Connor agarrada a una valla... ¡Vamos a morir todos! 😱

¿CUÁNTAS PROVINCIAS TIENE MADRID?

La actriz también tuvo un desliz adjudicando a Madrid 11 provincias más de las que le corresponden, pero bueno, eso da menos miedo... 😅

Más tarde, Elena publicó en redes sociales un tuit diciendo que había "metido la pata, pero con un claro propósito de enmieda: "Si lo sé... metí la pata hasta el fondo!! Disculpadme!" y asegurando que aunque estaba "un poco perdida en el tema", que "seguro que no era la única", y que además "ahora" se había informado bien, por lo que pide a la gente que sea consciente del problema (del cambio climático).

Lo cierto es que lo peor de no saber algo no es el hecho de no saberlo, sino el creer que sí lo sabes, y no aprenderlo jamás. Así que desde aquí, todos nuestros respetos Elena, si saliésemos nosotros a explicarlo a un escenario, probablemente no seríamos capaces de pronunciar ni una sola palabra.

Y bueno, sí, lo admito, yo también soy de los que solo aciertan las preguntas de Entretenimiento y Deportes en el Trivial... 😅✌