La entrevista del 2000 que traumatizó a Ricky Martin: "Me sentí violado"

Ricky Martin es el protagonista del último número de la revista People, donde ha concedido un extensa entrevista con motivo de la celebración del mes del Orgullo.

El artista, que hizo pública su homosexualidad en 2010, ha recordado lo mal que lo pasó durante una entrevista en el año 2000 en el que la periodista Barbara Walters le preguntó directamente por su orientación sexual.

Ricky Martin estaba promocionando su éxito Livin' la vida loca cuando Walters le mencionó "esos rumores" que circulaban sobre su sexualidad, instándole a terminar con ellos con "un simple sí o no".

"Hay un pequeño trastorno de estrés postraumático con esa situación. Cuando ella hizo la pregunta, me sentí violado porque no estaba preparado para salir del armario. Estaba muy asustado", ha explicado a publicación.

Más de dos décadas después, Ricky ha confesado que hubiese sido bueno para él haber admitido su homosexualidad en ese momento, pero que tuvo sus motivos para no hacerlo: "Mucha gente me dice, ¿lo hubieses hecho diferente? Bueno, tal vez hubiera salido del armario en esa entrevista, hubiera sido genial porque cuando salí, me sentí genial. Pero ese día estaba muy asustado, no estaba listo. Y no creo que puedas forzar a alguien a que salga del armario. Si tienes un huevo y lo abres desde afuera, solamente sale muerte, pero si el huevo se abre desde adentro, lo que sale es vida".

Sus relaciones con mujeres

Ricky Martin ha explicado que estuvo muy confundido acerca de su sexualidad durante años: "La sexualidad es complicada, no es blanco y negro, está llena de colores. Cuando salía con mujeres estaba enamorado de ellas, me sentía bien. No se puede fingir la química. La química estaba ahí, no estaba engañando a nadie".

Son varias las relaciones con mujeres que se conocen al artista puertorriqueño, entre ellas una de siete años con la presentadora mexicana Rebecca de Alba.

Ricky Martin y Rebecca de Alba // Getty

Una familia junto a Jwan Yosef

Desde que Ricky Martin confesó su homosexualidad públicamente en 2010, se ha convertido en un referente en el colectivo LGBTIQ+, luchando activamente por sus derechos.

Uno de los motivos por los que decidió hacer pública su orientación sexual fue por sus hijos, los gemelos Matteo y Valentino, que nacieron en 2008 y a quienes quería criar desde la honestidad y la libertad de poder enamorarse de quien quieran.

En 2017 empezó una relación con el artista Jwan Yosef con quién ha ampliado su familia con dos hijos más, Lucía y Renn.