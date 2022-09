El episodio más duro de María Zurita durante su embarazo: "Casi se muere"

María Zurita y Lorena Castell se han puesto a cocinar mano a mano en una de las pruebas exteriores de MasterChef, programa en el que ambas están participando. Mientras realizaban sus tareas, la traductora y la colaboradora de Zapeando han estado hablando sobre la maternidad.

Lorena destacó que ambas habían tenido a sus hijos a una edad avanzada, ella a su hijo Río a los 39, mientras que Zurita tuvo a su hijo Carlos con 42, aunque le ha revelado a Castell que inició el tratamiento de inseminación artificial a los 40, cuando decidió ser madre soltera.

En este contexto, María ha recordado lo complicado que fue el parto prematuro de Carlos, en el que tanto la vida del pequeño como la suya propia corrieron un grave peligro. "Fue un desprendimiento de placenta, tres de la mañana. Estaba de 29 semanas y estuvo a punto de morirse" , le ha explicado Zurita a su compañera.

"No tenía dolor, me desperté en medio de la noche y me di cuenta de que estaba empapada. Encendí la luz y vi que era sangre", explicó en una entrevista para ¡Hola! poco después del nacimiento del pequeño. Cuando llegó de urgencia al Hospital Universitario de la Paz, escuchó que los médicos decían algo que le preocupó enormemente: "Vamos a intentar salvar a la madre y al niño".

El desprendimiento de placenta es la causa de muerte fetal más común en el tercer trimestre de embarazo. Afortunadamente, ambos sobrevivieron al parto pese a que el pequeño sufrió dos paradas cardiorrespiratorias.

Por su parte, María quiso saber si era cierto que Lorena había vivido en su autocaravana a las puertas del hospital cuando nació su hijo Río. "Si, es que se plantaron en la habitación y me dijeron que le habían hecho unos análisis y que se habían dado cuenta que tenía la proteína reactiva alta y que se lo llevaban... Pues dije 'me planto una autocaravana' y allí estuve 10 días hasta que me dieron a mi bebé otra vez", le explicó la presentadora.

Defiende todos los modelos de familia

La prima del Rey Felipe explicó en la mencionada entrevista para ¡Hola! que en ningún momento echó de menos a una pareja cuando tomó la decisión de ser madre: "Estoy tan arropada por amigos y familia que no me ha hecho falta nada más".

También habló de los diferentes modelos de familia, asegurando que cuando llegue el momento le explicará a su hijo que fue concebido a través de la inseminación artificial: "Se lo diré con toda la sinceridad y naturalidad del mundo. Hoy en día, hay muchos tipos de familias, gracias a Dios, y este es un modelo más de los muchos que existen".