El espectacular traje de Rihanna en el Carnaval de Barbados

Rihanna no se pierde ningún 'Crop Over' , las fiestas del Carnaval de Barbados. Año tras año nos sorprende con un traje de lo más exuberante y este año ha optado por un voluminoso mini vestido de plumas rosas que ha acompañado con unas llamativas gafas y sombra de ojos verde intenso.

Cada verano se celebra en Barbados el festival 'Crop Over', para celebrar el final de la cosecha de la caña de azúcar. Aunque hace años que Rihanna vive en Estados Unidos, nunca pierde la oportunidad de viajar a su país natal para disfrutar de su Carnaval.

Y como siempre, su modelito es lo más comentado de estas fiestas. Este año la cantante ha escogido un voluminoso traje de plumas rosas que ha acompañado de unas llamativas joyas y el pelo recogido en pequeños moñitos.

Y aunque muy extravagante no es el look más atrevido con el que la hemos visto en este festival. El año pasado la artista se dejó ver con una peluca verde y un conjunto de lencería de pedrería que no dejó a nadie indiferente, acompañado de unas coloridas alas.

Una combinación similar a la de años anteriores: