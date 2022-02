Este es el motivo por el que Cardi B bloquea la cuenta de Instagram de su hija

Cardi B ha decidido bloquear la cuenta de Instagram de su hija, Kulture, debido a la cantidad de mensajes de odio que estaba recibiendo. Hay que aclarar un dato que no puede ignorarse y es que la hija de Cardi solo tiene tres años y, hasta ahora, la cuenta era pública.

La rapera ha demostrado su desconcierto y rabia por este suceso en sus redes sociales, como dejó claro en Twitter, aunque los mensajes fueron borrados poco después. Uno de los que puso decía lo siguiente: “No sé qué c*** os pasa, pero espero que vuestras madres se mueran por haberos dado a luz, malditos raros”. Otro ponía: "No he estado revisando la cuenta de mi hija, pero ahora voy a bloquear su página", escribió también Cardi en un tuit que luego eliminó, según el Daily Mail.

Algunos de los comentarios impactantes son del tipo: "Calamar de cabeza grande", incluso hay quien llama "obesa" a la niña pequeña. Simplemente deplorable.

La cuenta de la hija de Cardi, que ahora ha acumulado más de 2,3 millones de seguidores, ya no es pública a raíz de todos estos comentarios perturbadores. Aún así Cardi B en vez de borrar la cuenta la ha hecho privada pero poco importa porque su hija sigue teniendo tantos seguidores.