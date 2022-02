Eva Soriano: su edad, su estatura, su pasión por el CrossFit y el monólogo del 8-M de la concursante de 'Tu cara me suena'

Eva Soriano es la presentadora de Cuerpos especiales, el morning show de Europa FM que presenta junto a Iggy Rubín. Desde finales de agosto, la catalana de 31 años —nació en Reus, Tarragona, en 1990— despierta a los oyentes a golpe de humor y grandes dosis de espontaneidad que a veces le pasan factura.

"Todo el rato me meto en jardines. Por ejemplo, Twitter apenas lo toco. Digo muy pocas cosas porque sé que en cualquier momento me meto en un jardín. Tengo un problema y es que como soy tan espontánea, me suelto y ya está, la lío confesaba en una entrevista en septiembre de 2020. Y lo confiesa también cada mañana en Cuerpos especiales, donde su compañero y amigo Iggy Rubín le suele parar los pies cuando ya ve que uno está a punto de entrar en el charco.

El humor es el ingrediente común del programa. No podía ser de otra manera teniendo en cuenta que lo lidera una de las cómicas más importantes de España.

Nacida para la comedia

Eva Soriano lleva la comedia dentro. Ya de niña era la graciosa de la clase.

"Siempre era la que hacía las bromas en el colegio. La típica graciosilla. Y me he metido en muchos problemas", confiesa. "Recuerdo toda mi época escolar y universitaria y lo de ser la graciosa lo único que hacía era causarme problemas en la vida, problemas en clase, problemas con mis padres, problemas con todo el mundo. Y yo me decía: ¡Pero si lo único que hago es hacer feliz a este grupo de personas! ¿Por qué me están castigando así?".

Con el tiempo eso cambió. No es que haya dejado de meter la pata —en una ocasión saludó a un niño del público que resultó ser una chica de 27 años con el pelo corto—, pero ha sabido sacarle partido a su capacidad de hacer comedia.

Su gran salto llegó en 2017 con su debut en El club de la comedia. Ahí empezó su ascenso meteórico. En 2018 participó en La resistencia y fue colaboradora en Yu, no te pierdas nada. En 2019 fichó como copresentadora de Ese programa del que usted me habla de La 2, fue colaboradora de Zapeando y ese año también formó parte del programa de humor Las que faltaban de #0, un late night en el que las mujeres humoristas eran las protagonistas destacadas.

Eva Soriano también trabaja en Late Motiv, donde ejerce habitualmente como colaboradora y donde tuvo un momento estelar en junio de 2021 cuando sustituyó a Buenafuente después de que este recibiese la vacuna del coronavirus. "Como si dejaran a Froilán al frente de la familia real", bromeó sobre su papel esa noche.

Tres eses antes se había convertido en Trending Topic por el monólogo sobre el 8-M que hizo en Late Motiv bajo el título ¿Por qué es tan necesario el 8-M?

"Hay gente que se pregunta para qué hay que seguir reivindicando un día como hoy y el ejemplo perfecto es este audio que se coló en el Facebook de los Goya", dijo sobre los comentarios machistas vertidos sobre la actriz Marta Nieto poco antes de la gala.

Viral en TikTok gracias a Bad Bunny

Fue otra intervención en Late Motiv la que convirtió a Eva Soriano en tendencia en Puerto Rico. Eva Soriano aseguró que Bud Bunny "canta bostezando" y para argumentarlo hizo una imitación de una canción interpretada por el cantante. En Puerto Rico, país del intérprete, llamó tanto la atención que Eva Soriano se convirtió en protagonista de numerosos titulares y el productor EFKTO convirtió su imitación en una canción, que se hizo viral en Tik Tok.

De invitada a concursante en 'Tu cara me suena'

La capacidad de Eva Soriano de cantar, imitar y reírse de sí misma es su baza como concursante de Tu cara me suena 9. La cómica y presentadora es una de las concursantes de esta edición aunque el formato no es nuevo para ella.

Eva Soriano participó como invitada en la edición anterior y en enero de 2020 se puso en la piel de Olivia Newton-John. Su John Travolta fue Mario Vaquerizo y juntos cantaron el tema Summer Nights (Tell Me More) de la película Grease.

¿Cuánto mide Eva Soriano?

¿Cuánto mide Eva Soriano? es seguro una pregunta que se hará la audiencia al verla en acción. Porque Eva Soriano se sale de la media española. Mide 1,77 metros.

También es probable que alucinen con su buena forma física. Eva Soriano es una apasionada del CrossFit. "Estoy enganchadísima. Esta es mi droga 100%", reconoce en entrevistas, y lo cuenta también en Cuerpos especiales. Su plan cada día es irse a entrenar una vez termina de presentar el morning y echarse una siesta antes de comer.

Al CrossFit se enganchó al instalarse en Madrid. "Yo hacía boxeo, pero al mudarme me quedaba lejos el gimnasio y me pasé al CrossFit que me quedaba más cerca de casa", contó en Mundo Deportivo. "Los primeros meses pensé que me había quedado paralítica, pero ahora estoy más fuerte que el vinagre, estoy esculpida por los ‘burpees’. A día de hoy levanto 70 kgs a peso muerto. Lydia Valentín no está tan lejos".