Un ex-bajista de Beyoncé revela cuál es la diferencia entre trabajar con Shakira y la 'Reina B'

Un ex-bajista de Beyoncé revela cuál es la diferencia de trabajar entre Shakira y la Reina B | Gtres

Si algo tienen en común Shakira y Beyoncé es que ambas son dos reinas de la música. La 'Reina B' finalizó el pasado mes de julio su Cowboy Carter Tour. Una gira con la que la intérprete de Halo ha conquistado Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Este panel de conciertos se convirtió en la gira country más grande de la historia, según publica Billboard Boxscore.

Por otro lado, Shakira sigue inmersa en su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, que acabará este 28 de diciembre. De momento, este tour se ha consagrado como la segunda gira latina más taquillera, solo por detrás de la de Luis Miguel en 2023-2024.

Ambas superestrellas son únicas en su manera de hacer música y de interpretar las canciones en el escenario. No obstante, hay alguien que ha afirmado que son distintas en lo que respecta a su manera de trabajar en las giras. Se trata de Donald Alford II, bajista que ha formado parte de la gira Renaissance de Beyoncé y que ha acompañado a Shakira en su última gira.

En una ronda de preguntas a través de sus stories de Instagram, Alford respondió que las diferencia a cada una. "Tienen muchísimas similitudes preciosas en su ética de trabajo y sus ganas de triunfar, ¡y las adoro a las dos!", ha comenzado diciendo en su escrito en redes.

Donald Alford II a través de sus stories de Instagram | Instagram (vía @dagodfreq_)

"Creo que una de las mayores diferencias es que Shakira toca varios instrumentos y se involucra muchísimo en cada detalle: nota, acorde, ritmo, luces, cámara, vídeo, ¡todo! Pero ambas son artistas icónicas, de esas que aparecen una vez en la vida", ha señalado.