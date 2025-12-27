Un exmiembro de The Cure se despide de Perry Bamonte: "Era un hombre tranquilo"

Perry Bamonte, guitarrista de la banda británica The Cure, ha muerto este viernes 26 de diciembre a los 65 años. "Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad en su casa durante las fiestas de Navidad", ha informado el propio grupo.

Al conocer la noticia, un exintegrante de The Cure ha querido dedicarle unas palabras al músico. Se trata de Laurence 'Lol' Tolhurst, miembro fundador que fue expulsado del grupo en 1989 por su escasa contribución debido a las drogas. "Tan triste escuchar sobre el fallecimiento de Perry Bamonte de The Cure", ha escrito en X (antes Twitter).

"Perry se unió a todos nosotros inicialmente como mi técnico de teclados y luego, tras trabajar como técnico de guitarras, pasó a tocar en la banda. Era un hombre tranquilo y discreto; será extrañado por muchos. Cindy y yo enviamos nuestro cariño a su familia", ha añadido, incluyendo en el pésame a su mujer, con la que fundó el grupo Levinhurst en el año 2000.

El comunicado de The Cure

La noticia de la muerte de Perry Bamonte ha llegado desde la página web de The Cure, donde sus integrantes han descrito al músico como un hombre "tranquilo, intenso, intuitivo, constante y tremendamente creativo". "Era una parte cálida y vital de la historia de The Cure", ha asegurado el grupo.

Tras repasar el recorrido de Bamonte en la banda, sus miembros han dado el pésame: "Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Se le echará muchísimo de menos", ha concluido el mensaje de la banda.

Michael Dempsey, Pearl Thompson, Perry Bamonte, Boris Williams y Lol Tolhurst en 2019 | Nicholas Hunt / WireImage / Getty Images

La trayectoria de Perry Bamonte

El multiinstrumentista nació en Londres en 1960. Comenzó su carrera musical como bajista a los 19 años, sumándose con el baterista Paul Langwith al dúo de guitarras de The Plan, que integraban Robert Marlow y Vince Clarke (futuro miembro de Depeche Mode, Yazoo y Erasure).

Antes de incorporarse oficialmente a The Cure, Bamonte fue asistente personal y técnico de guitarra de Robert Smith, cantante y líder, durante la gira de 1984. Fue integrante esencial de The Cure desde 1990, cuando ingresó de lleno a la agrupación después de colaborar entre los años 1984 y 1989.

Bamonte participó en los álbumes Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits y The Cure, donde grabó la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado. Además, se presentó en más de 400 conciertos con la banda durante 14 años.

Aunque dejó la banda en 2005 para dedicarse a la ilustración y a la pesca con mosca, volvió a The Cure en 2022 para la gira mundial Shows of a Lost World.