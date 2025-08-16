El extraño vínculo entre Taylor Swift y Viva Suecia: "Nos sentimos utilizados"

Viva Suecia es una banda de indie rock formada en Murcia, mientras Taylor Swift es una estrella del pop internacional. Más allá de dedicarse a la música, poco tienen que ver ambos artistas. Sin embargo, los fans de la estadounidense están apoyando de una manera extraña al grupo español, tal y como han comentado sus integrantes.

"¿Alguien nos explica qué ha pasado con las pulseras y qué relación tienen con Taylor Swift? ¿Y alguien le puede decir a lxs fans de Taylor que, ya que están, se pueden llevar también una camisetita supermona que también pone Viva Suecia?", ha preguntado la banda en su cuenta de X (antes Twitter).

La unión entre Taylor Swift y Viva Suecia

Para entender la relación entre ambos artistas, primero hay que saber que pertenecen a la misma discográfica: Universal Music, cuya tienda online cuenta con productos de Taylor Swift y Viva Suecia. En este sentido, la pulsera con el logo de la banda española se ha agotado debido a las compras de los fans de la estadounidense.

Pero ¿por qué los swifties están comprando merchandising de Viva Suecia? Eso es lo que se preguntan sus integrantes. Resulta que la tienda de Universal Music tiene un descuento para compras superiores a los 20 euros, mientras el nuevo disco de Taylor Swift cuesta 19,99 euros.

Los fans se han visto obligados a adquirir algún producto más para disfrutar de la oferta, y muchos se han decantado por comprar la pulsera de Viva Suecia a un euro. "Mientras Taylor estaba en Europa con The Eras Tour, los días de descanso se iba a Suecia a grabar el nuevo disco", le ha explicado la usuaria @paulalfq al grupo.

Como respuesta, Viva Suecia ha respondido con humor: "Por un euro que cuesta la pulsera, la gente se ha llevado un descuento… Nos sentimos utilizados".