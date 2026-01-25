La familia Flores: quién es quién en el documental 'Flores para Antonio'

Alba Flores reúne a su familia en el documental Flores para Antonio, donde repasa la vida de su padre para entender su muerte. Sus tías y sus primos aparecen en la película y ayudan a la actriz a crear un relato del cantautor que hasta ahora Alba no conocía.

En la presentación del largometraje en el Festival de San Sebastián 2025, Alba Flores involucró a los asistentes como parte de su historia: "De alguna manera, el público ha formado parte de nuestra familia siempre. En la familia Flores vivimos para vosotros, para actuar para vosotros, desde que hemos nacido. Os invito a mirarnos y a mirar la historia de mi padre como si no nos conocierais y os la contaran por primera vez", dijo.

A continuación, repasamos la historia de la familia Flores a través de sus protagonistas:

Lola Flores

Poca descripción necesita Lola Flores. Es una de las artistas más reconocidas e influyentes de la copla, el flamenco y, en general, de la música española. Nació en 1923 en Jerez de la Frontera (Cádiz). Ella es la protagonista del mítico titular del New York Times: "No canta ni baila, pero no se la pierdan". En 1957 se casó con Antonio González Batista, más conocido como 'El Pescaílla', con quien tuvo tres hijos: Lolita, Antonio y Rosario. Es abuela de Alba Flores.

Lola Flores | RP / GTRES

Lolita Flores

Lolita Flores, hija de Lola Flores y hermana mayor de Antonio, es cantante, actriz y una de las figuras más queridas del panorama artístico español. Nació en 1958. Es la tía de Alba Flores. Con una sólida carrera musical que comenzó en la adolescencia, también ha destacado en teatro como actriz y en televisión como colaboradora y jurado de programas como Tu cara me suena. Su relación con su hermano estuvo marcada por una fuerte complicidad fraternal y por la influencia artística de su madre, que marcó profundamente a toda la familia.

Lolita Flores | GIM / GTRES

Antonio Flores

Antonio Flores fue cantautor, guitarrista y actor español, hijo de Lola Flores y hermano de Rosario y Lolita. Nació en 1961. Alba Flores es su hija. Su música mezcló rock, pop y balada con una fuerte carga emocional, convirtiéndose en una de las voces más intensas de la saga. Su figura quedó marcada por su profundo vínculo con su madre, pero también por su muerte a los 33 años a causa de las drogas y tan solo semanas después del fallecimiento de 'La Faraona'. Suyas son las canciones No dudaría o Siete vidas.

Imagen de Antonio Flores | Archivo

Rosario Flores

Rosario Flores es la hermana pequeña de Antonio y la tía de Alba Flores. Nació en 1963. Es una de las cantantes y compositoras más reconocidas del pop-flamenco español. Su carrera solista despegó con fuerza en los años 90, consolidándose con un estilo que mezcla flamenco, soul y ritmos latinos. Su relación con Antonio fue muy estrecha, y su música y presencia pública siguen siendo un pilar en la continuidad del legado artístico familiar.

Rosario Flores | El Hormiguero / GTRES

Alba Flores

Alba Flores es una actriz española, hija de Antonio Flores y Ana Villa. Nació en 1986 y es nieta directa de Lola Flores. Alcanzó reconocimiento internacional gracias a series como La casa de papel y Vis a vis. Ha hablado en ocasiones del peso emocional y del orgullo de pertenecer al clan Flores, especialmente respecto a su padre, a quien perdió cuando era pequeña. Ahora, marca la senda para conocer mejor al cantautor con este documental.

Alba Flores | GIM / GTRES

Elena Furiase

Elena Furiase es actriz española, hija de Lolita y sobrina de Antonio Flores, por lo que es prima de Alba Flores. Nació en 1988. Se dio a conocer en la serie El Internado y desde entonces ha desarrollado una carrera en cine, teatro y televisión. Aunque se la relaciona directamente con la saga Flores, ella misma ha construido un camino propio dentro de la interpretación.

Elena Furiase | GIM / GTRES

Guillermo Furiase

Guillermo Furiase es músico y productor, hijo de Lolita y sobrino de Antonio; hermano de Elena y primo de Alba. Nació en 1993. Es una de las figuras más discretas de la familia, pero mantiene viva desde la producción la vena musical del clan.

Guillermo Furiase | GTRES

Lola Orellana

Lola Orellana es hija de Rosario Flores y Carlos Orellana. Es sobrina de Antonio y prima de Alba. Aunque ha mantenido una vida pública muy discreta, se la conoce por su interés en disciplinas creativas y por acompañar a su madre en momentos clave de su carrera. Representa la generación más joven del linaje Flores, ya que nació en 1996.

Lola Orellana en una clase de autoescuela en Madrid, en 2019 | KAB / GTRES

Pedro Antonio Lazaga

Pedro Antonio Lazaga es hijo de Rosario Flores y Pedro Manuel Lazaga, lo que lo convierte en sobrino de Antonio y primo de Alba Flores. Nació en 2006. Aunque ha optado por un perfil público bajo, su vínculo paterno lo conecta también con una familia ligada al cine, mientras que por la rama materna pertenece al núcleo musical de los Flores.