La familia de Juan Diego Botto: su madre Cristina Rota, el asesinato de su padre y sus dos hermanas actrices

Juan Diego Botto creció en una familia de cine. El actor y director argentino-español de 47 años es hijo del actor Diego Fernando Botto y de la profesora de interpretación Cristina Rota y hermano de las actrices María Botto y Nur Levi. Un elenco familiar que lo llevó a debutar ante las cámaras siendo un niño. Con ocho años trabajó en la película Juego de poder, de Fausto Canel (1983).

Su madre Cristina Rota, la mejor maestra

Juan Diego Botto aprendió de la más grande. Su madre es la famosa profesora de interpretación Cristina Rota, fundadora de la Escuela de Interpretación que lleva su nombre y por la que han pasado intérpretes tan conocidos como Ana Torrent, Pastora Vega, Guillermo Toledo, Ernesto y Malena Alterio, Robero Álamo, Alberto Sanjuan y Penélope Cruz.

El mismo año en que se graduó la actriz Penélope Cruz, protagonista de En los márgenes, la primera película de Juan Diego Botto como director, también se graduó en la escuela el propio Juan Diego y su hermana María.

Juan Diego Botto junto a su madre Cristina Rota y su hermana Nur Al Levi. // Gtresonline

Cristina Rota abrió este centro formativo poco después de llegar a España. Aterrizó en nuestro país en 1978, un año después de que su marido, el actor Diego Fernando, desapareciese durante la campaña de terror de la dictadura argentina de Videla, engrosando la lista de los 30.000 desaparecidos. Así, decidió dejarlo todo, incluso su carrera como actriz, para iniciar una nueva vida en España.

En la primera etapa en España "hizo todos los trabajos", según contó su hijo en El País con motivo de la presentación de su obra El privilegio de ser perro. "Esos trabajos de los que se habla en mi obra (cocinera, camarera, vendedora de pegatinas, collares y pendientes), los hizo ella al llegar... Hasta que puso su escuela de teatro, que sacó adelante trabajando 10.500 horas al día, con disciplina y autoexigencia... E imagino que también es muy frágil en su interior", dijo el actor sobre su madre..

Cristina Rota empezó dando clases en casa y tras esto saltó a crear la escuela en la que tuvo mucho que ver el actor José Luis Gómez. Le animó en hacerse con el local, aunque al principio no fue todo tan fácil.

"Estábamos en el [teatro] Español, y me dijo que había un sitio que él iba a alquilar, que estaba muy bien y que lo vendían barato. Yo fui al banco, y allí me dijeron: 'Señora, es usted viuda, aproveche a comprar ahora, porque más adelante no va a poder'. Me ofrecieron un crédito, sin ir a la central, de quinientas mil pesetas. Eso me alcanzaba para dar el 10% y comprar el local. Y me estafaron. Pero, bueno, me estafaron tantas veces… Muchas, muchas. Es que por ser mujer la gente creía que eras idiota. En principio, siempre me fío, y por eso creo que me ha ido bien, en el sentido de que soy un poco más feliz", explicó en Jot Down. "Finalmente, pude adquirir ese sitio y allí me mudé con el estudio que ya había comenzado hacía cuatro años".

El asesinato de Diego Botto, el padre de Juan Diego Botto

Cristina Rota llegó a España un año después de la desaparición de su marido. El actor Diego Botto, padre de sus dos hijos mayores, María y Juan Diego, fue secuestrado el 21 de marzo de 1977 y después fue asesinado durante la campaña de terror de la dictadura argentina de Videla. En 1977 Juan Diego Botto tenía dos años y María, tres.

"Fue secuestrado el 21 de marzo de 1977 y ya no se supo de él... Era muy activo, un gran deportista, era un líder... Muy talentoso, según su maestro, Agustín Aleso, y muy guapo, mira ahí lo ves en las fotos, solo y con mi madre... Tenía siete hermanos y todos viven... En el último monólogo de mi obra está él: la búsqueda de la adaptación, la demanda de la justicia... Siempre está él", contó el actor sobre Diego Botto, quien solo estuvo cuatro años en activo (1972-1976) y que era conocido militante de Juventud Peronista y Montoneros.

Las dos hermanas de Juan Diego Botto

Juan Diego Botto tiene dos hermanas: María Botto, un año mayor que él, y Nur Al Levi, tres más pequeña.

Nur Al Levi es hija de Cristina Rota y su actual pareja. Nació en Madrid en febrero de 1979. Cristina Rota estaba embarazada cuando se instaló en España. "Es el cerebro de la familia, con gran capacidad para estar pendiente de todo... Iba a ser antropóloga, pero fue atacada por el veneno familiar y ahora es actriz también...", contó sobre la intérprete el propio Juan Diego Botto.

Juan Diego Botto junto a sus hermanas María Botto y Nur Levi. // Gtresonline

Nur Levi empezó sus estudios cuando tenía 12 años y, como sus hermanos, se graduó en la Escuela de Interpretación de Cristina Rota. Lo hizo en 1996, el mismo año que Nathalia Poza y Goya Toledo.

María Botto se graduó un año antes, en 1995, el mismo año que Juan Diego Botto. Era muy pequeña cuando tuvo claro que quería dedicarse a este mundo. "Siempre supe que mi destino era ser cómica", contó en una entrevista con Vanity Fair, en la que explicó que sus primeros recuerdos con la actuación fueron haciendo sketches con sus hermanos.

"Recuerdo tardes haciendo programas de radio que grabábamos en radiocassette, mi hermano haciendo muchos personajes, yo dirigía y mi hermana Nur repitiendo lo que hacíamos. Al final era la más graciosa, tenía cinco años y un leve ceceo", explicó sobre la más joven del clan.

Alejandro Botto, su primo actor

El otro integrante actor del clan Botto es Alejandro Botto, primo de Juan Diego, María y Nur.

En España es conocido por ser Mateo Tabuenca en la serie de televisión El internado. También interpretó a Mariano Urquiza en la serie original de Disney Bia: un mundo al revés.

Alejandro Botto, en 'El internado'. // Antena 3

El actor de 45 años cuenta con ocho películas en su currículo, la última es Irreconocible por la que el 6 de enero de 2021 recibió el premio a Mejor actor de cine de Quetzal.