Los famosos que eligen España como destino este verano: de Justin Bieber a Dua Lipa

Que España es uno de los destinos preferidos de los extranjeros para sus escapadas estivales no es una novedad. Año tras año, nuestras costas nacionales son testigos de cientos de famosos que vienen atraídos a distintos puntos de la geografía española.

Aunque el destino por excelencia siempre había sido Ibiza, este 2025 la competición está más reñida que nunca. Sin salir de las islas Baleares, parece que este verano la balanza se inclina por Mallorca. Incluso algunos han llegado a parar por la capital. Pero ¿Quiénes? ¿Qué artistas vinculados con la industria musical han elegido este año España para sus vacaciones? Aquí te dejamos la recopilación.

Justin Bieber en Mallorca

Justin Bieber y su esposa Hailey, aterrizaron el 6 de julio en la isla de Mallorca con su avión privado. Huyendo de los paparazis, combinando descanso y trabajo, el matrimonio disfrutó de unos días detox, tal y como los calificó Justin Bieber en su cuenta de Instagram, acompañados de su primer hijo Jack Blues.

Allí, Hailey llevó a cabo un evento promocional de su marca cosmética Rhode y Justin Bieber lanzó, contra todo pronóstico, SWAG, su séptimo álbum de estudio, a la par que su marca de ropa Skylrk.

Dua Lipa

La cantante británica de origen albano Dua Lipa también se ha decantado por Mallorca para sus vacaciones de verano. En julio ella misma publicó unas fotos desconectando por la isla con unas espectaculares vistas de la sierra de Tramontana. Una parada que llegó después de otra escapada por Italia.

No es la primera vez que vemos a la cantante disfrutar de España, hace unos meses ya la vimos enamorada de Madrid junto a su pareja, el actor Callum Turner. Un viaje que no pasó desapercibido, en el que descubrimos un de los dulces favoritos de la arista: los churros con chocolate. Y es que la estrella del pop es una apasionada de nuestro país, y se deja caer por él siempre que puede.

Jennifer Aniston

Al destino mallorquín se le ha sumado la actriz de Hollywood Jennifer Aniston, acompañada del que parece su pareja— pese a no tener confirmación oficial— Jim Curtis, el hipnoterapista que cuenta con medio millón de seguidores en sus redes. Junto a ellos, se han podido apreciar rostros muy conocidos de la gran pantalla como Jason Bateman y Amanda Anka.

Eva Longoria

La costa del sol es uno de los destinos preferidos de la actriz, que da nombre a la famosa canción de Ozuna Eva Longoria. Así lo demostró al comprarse una residencia vacacional en Marbella. Este año, como de costumbre, la hemos podido ver pasando unas vacaciones muy familiares, siempre acompañada de su marido Pepe Bastón. Además, la hemos podido ver también en algunos eventos como el Global Gift Gala, que se celebró en el Hotel Gran Meliá Don Pepe de Marbella el 20 de julio.

Dakota Jhonson

También hay quien sigue apostando por Ibiza, como Dakota Jhonson, quien se ha decantado por la "isla blanca" acompañada por su amiga Kate Hudson. Poco después de confirmarse la ruptura con el vocalista de Coldplay Chris Martin, se la ha visto disfrutando de las aguas cristalinas. Habiendo atravesado varias rupturas temporales, parece que esta vez la decisión es definitiva. La actriz no podrí haber elegido mejor desconectar, acompañada de buena compañía y tiempo soleado.

Kris Jenner y Oprah Winfrey

Tras acudir la espectacular boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, Kris Jenner y Oprah Winfrey no han perdido la oportunidad de acudir a la isla mallorquina. A bordo de un lujoso yate, se las ha visto disfrutar junto a Gayle King. Unas vacaciones de lo más relajantes en la que no han faltado caprichos gastrónomicos.