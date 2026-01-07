Un fan de Rosalía detalla lo que vio de la cantante con Loli Bahia en Brasil: "Las dos vivían una historia de amor"

El Fin de Año de Rosalía en Brasil ha sido de lo más viral. Tanto la cantante como aquellos que fueron testigo de su actividad en Río de Janeiro han inundado las redes sociales de imágenes de la artista pasándolo en grande.

Lo que más destacó fue la compañía de la artista: Loli Bahia, una modelo francesa de 23 años captada por las cámaras en la playa, en fiestas y otros eventos a los que acudió la catalana. De hecho, junto a ella también se vio a la intérprete de La Perla en el concierto de Lady Gaga y paseando juntas en Madrid.

Ahora, uno de los fans brasileños que consiguió un selfie con Rosalía también ha detallado cómo captó la personalidad de la modelo francesa: "Loli también es una persona agradable, dulce y educada, pero más tranquila, reservada y tímida".

Además, ha revelado lo que vio entre la cantante y la joven precisamente la última noche de 2025: "Las dos vivían una auténtica historia de amor en la arena de Ipanema por la noche; fue maravilloso verlo ha detallado lo que vio entre ambas en Fin de Año".

De momento, Rosalía no se ha pronunciado sobre esta posible relación, pero todas las miradas de sus fans están puestas sobre ella y Loli Bahia.