Fedez confiesa que sufre el mismo tumor que Steve Jobs

Se trata de una compleja intervención donde le han extirpado el duodeno, la vesícula biliar, un trozo de intestino y el páncreas. Además, ha provocado que su recuperación sea más lenta de lo esperado. Ahora, el músico ha confesado que padece un cáncer "muy raro". De hecho, es el mismo que terminó con la vida de Steve Jobs, el magnate de Apple en el 2011 con tan solo 56 años.

Jobs declaró en su momento que sufría un tipo de cáncer de páncreas menos agresivo, denominado carcinoma de los islotes pancreáticos. A pesar de sus diagnóstico del empresario multimillonario se negó a ser intervenido quirúrgicamente y optó por la medicina alternativa. No es este el caso de Fedez que, tras haberse sometido a una operación, puede sobrevivir sin efectos secundarios.

Ahora, el rapero italiano está de vuelta en el trabajo y ante la prensa, en un encuentro previo a Love Mi, su primer espectáculo tras este difícil episodio, ha agradecido todo el apoyo recibido y ha confesado cómo se encuentra en estos momentos.

"Me considero afortunado porque el informe histológico ha mostrado que los ganglios linfáticos no se han visto afectados y no he tenido que recibir quimioterapia. El 90% está bien, solo tengo que recuperarme porque me han quitado el duodeno, la vesícula biliar, el páncreas y un trozo de intestino. Es un cáncer muy raro, que afecta quizás a una de cada millón de personas. Es el tumor de Steve Jobs, para que se entienda", ha contado junto al cirujano que le operó durante seis horas en el hospital San Raffaele, Massimo Falconi.

Tal y como ha aclarado el cirujano, Fedez tiene un porcentaje de proliferación de células neoplásicas muy bajo, concretamente de un 3%.

“Aunque se han extirpado varios órganos se ha reconstruido la continuidad entre los diversos conductos del sistema digestivo". A pesar de que es una de las operaciones más complejas, se puede vivir bien, como lo demuestra Federico, que ha dado un espléndido testimonio.

El rapero se considera muy afortunado por haber superado este bache y continúa su recuperación junto a su mujer y los dos hijos de la pareja: Leone y Vittoria. Ahora, no puede esperar a retomar las riendas de su vida y volver a los escenarios.